Si sono disputate alle 17 altre sei partite valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, con diversi protagonisti del campionato italiano impegnati con le rispettive nazionali. Pareggio al fotofinish per la Costa d'Avorio contro il Gambia per la Costa d'Avorio, con Solet dell'Udinese e Ndicka della Roma in campo per tutti i 90 minuti, mentre Kessié dell'Atalanta è stato sostituito al 74'; soltanto uno spezzone di gara per Oulai della Fiorentina, subentrato all'84', ma tanto è bastato al centrocampista viola per realizzare al 98' la rete del 2-2 su assist di Solet. Sorride invece Beto, attaccante viola, rimasto in campo per 73 minuti nel successo della Guinea-Bissau per 2-0 contro il Madagascar.

Algeria travolta dal Togo, tutti i risultati del pomeriggio

Pesante sconfitta per l'Algeria, battuta per 3-0 dal Togo in una sfida che ha visto contrapposti due calciatori di Serie A: Fofana del Lecce ha disputato l'intero incontro con la formazione togolese, Ghedjemis del Frosinone è rimasto in campo per un'ora con gli algerini. Vittoria esterna per il Sudafrica contro il Kenya, mentre sono terminate in parità le sfide tra Libia e Tunisia e tra Sierra Leone e Congo. Di seguito tutti i risultati del pomeriggio.

Qualificazioni Coppa d'Africa, i risultati delle gare delle 17

Gambia-Costa d'Avorio 2-2

Guinea-Bissau-Madagascar 2-0

Kenya-Sudafrica 1-2

Libia-Tunisia 1-1

Sierra Leone-Congo 1-1

Togo-Algeria 3-0