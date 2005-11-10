Sfida molto importante per l’Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo fra poco più di un’ora contro il Borac Banja Luka per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. Una partita che può portare la Dea a compiere un passo importante verso il passaggio del turno visto che per il momento ha quattro punti in classifica. Nelle precedenti tre gare i nerazzurri hanno infatti vinto in casa contro il Pafos, perso 2-0 ad Amsterdam contro l’Ajax e poi pareggiato a Bergamo contro il Kairat Almaty.

Le scelte di Marinovic

Marinovic si affida in attacco a Juricic al centro del tridente con Sijaric e Vukovic sugli esterni. A centrocampo con Deket giocano Jojic e Hiros mentre in difesa a protezione della porta di Jurkas ci sono Meijers e Carolina con Cipetic ed Herrera sulle fasce.

L'undici di Sarri

Risponde Maurizio Sarri con Scamacca al centro dell’attacco supportato da Zalewski, Raspadori e Rowe. In difesa ci sono Scalvini e Kolasinac con Zappacosta e Bernasconi a completare il pacchetto a protezione di Sportiello mentre in mezzo al campo Pasalic ed Ederson formeranno le cerniera.

Le formazioni ufficiali

Borac Banja Luka (4-3-3): Jurkas; Cipetic, Meijers, Carolina, Herrera; Jojic, Deket, Hiros; Sijaric, Juricic, Vukovic.

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, Raspadori, Rowe; Scamacca.