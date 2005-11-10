L'Atalanta riapre la partita con l'Inter: ci pensa De Ketelaere di testa su calcio d'angolo
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 22:16Serie A
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L'Atalanta riapre la partita in casa contro l'Inter e meno di venti minuti dalla fine, realizzando la rete del 2-3. Calcio d'angolo dalla sinistra, in area svetta Charles De Ketelaere che di testa sigla il secondo gol per la Dea, che si riporta a -1 dai campioni d'Italia.
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