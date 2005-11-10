L'Inter si riporta a +2 sull'Atalanta a un quarto d'ora dalla fine: Sucic di rigore per il 4-2
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 22:21Serie A
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L'Inter cala il poker sul campo dell'Atalanta. Thuram conquista un calcio di rigore con una bella azione su imbucata di Mkhitaryan: fallo di mano di Zappacosta. Sul dischetto, su scelta di Chivu, va Petar Sucic: palla da un lato, Sportiello dall'altro ed è 4-2 alla New Balance Arena.
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