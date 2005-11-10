Adrien Rabiot continua a essere uno degli uomini simbolo del Milan di Ruben Amorim. Contro il Frosinone il centrocampista francese ha aggiunto un altro tassello a una striscia straordinaria: è infatti il primo centrocampista rossonero a partecipare ad almeno una rete, tra gol e assist, in sette presenze consecutive in Serie A dai tempi di Kaká nel 2004.

Due assist e un autogol procurato

Un dato che certifica l'impatto totale dell'ex Juventus, diventato un riferimento tecnico e tattico per la squadra. Rabiot non è soltanto un elemento di equilibrio in mezzo al campo, ma un giocatore capace di incidere negli ultimi metri, con inserimenti, assist e gol pesanti. L'ultimo periodo racconta un rendimento da protagonista assoluto: anche oggi, contro la formazione ciociara, è arrivata una prestazione super, con un'autorete propiziata e un assist per il ritorno al gol di Gonçalo Ramos.

Numeri che spiegano anche le parole di Amorim dopo il successo sul Frosinone, quando il tecnico portoghese ha definito Rabiot "uno dei migliori centrocampisti d'Europa in questo momento". Il francese si è preso il Milan e continua a riscrivere record personali e di squadra.