Atletico beffato dall'ex Torino Berenguer, Barrios: "Il suo gran gol ci ha fot***o"

Dopo 7 vittorie consecutive l'Atletico Madrid è incappato nella seconda sconfitta di fila: ko con il Barcellona una settimana fa, altra caduta ieri contro l'Athletic Bilbao, nonostante una prova nella quale i Colchoneros hanno avuto diverse chance di segnare in più rispetto ai rivali.

Pablo Barrios è stato uno dei giocatori più positivi ed al termine del match, come riportato da Marca, ha sottolineato come avere tante chance non sia garanzia di vittoria: "Ce ne andiamo fottuti. Il loro gol è arrivato dopo una nostra occasione sbagliata, ma invece di fare gol noi lo hanno fatto loro, ci hanno fottuti. Stavamo salendo tutti per fare gol in quella occasione, così hanno trovato Berenguer molto solo e lui ha segnato un grande gol".

Questa poi la sua analisi della partita: "Sappiamo che qui chiudono sempre molto. Sono partite complicate ed è stato un match equilibrato. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e nel secondo siamo calati un po' e loro hanno vinto la partita". Infine sui nove punti di distanza dal Barcellona: "Dimentichiamolo il prima possibile. Ci sono ancora molti punti in gioco. All'inizio della Liga eravamo anche a parecchi punti, quindi dobbiamo continuare", conclude. In vetta alla Liga il Barcellona ora comanda con 40 punti, 4 in più del Real Madrid, che oggi affronta il Celta Vigo.