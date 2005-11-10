Qualche mese fa, sulle strade del litorale di San Paolo, capitava di salire su un Uber guidato da un signore di 67 anni che, nel 1987, aveva deciso una finale di Coppa dei Campioni. Quasi nessuno lo riconosceva, ma lui era contento di aver ritrovato il piacere di chiacchierare con le persone. Aveva sofferto di depressione, dalla quale era uscito anche grazie a un suggerimento della moglie: perché non mettere insieme la passione per le automobili e quella per le conversazioni? In agosto era tornato a occuparsi di calcio, nel settore giovanile della Caldense. È morto ieri sera, a Poços de Caldas, dopo aver lottato con un tumore. Juary Jorge dos Santos Filho, per tutti semplicemente Juary, che da bambino voleva fare l’avvocato: gli avevano ammazzato uno zio, senza mai trovare i colpevoli. Giocava a piedi nudi per le strade di Sao Joao de Meriti, alla periferia di Rio de Janeiro, e a 14 anni lo prese il Santos. Lì conobbe Pelè, che lo mise sotto la sua protezione tanto che, il 1° ottobre 1977, a New York, Juary partecipò anche alla partita d’addio al calcio di O Rei.

Il balletto e il trasferimento a sua insaputa

Prima generazione dei Meninos da Vila, i ragazzi dello splendido vivaio del Santos, Juary vinse il campionato paulista del 1978 e, nelle sue due esperienze con la maglia del club paulista, avrebbe segnato 101 gol. In Brasile nacque anche la sua celebre esultanza: prima di una partita con il San Paolo, il radiocronista Osmar Santos gli suggerì di inventarsi qualcosa per festeggiare un’eventuale rete. Ne fece tre e per tre volte ballò attorno alla bandierina del calcio d’angolo. Nel 1979 giocò la Coppa America con la nazionale brasiliana e si trasferì in Messico, al Tecos di Guadalajara. Un anno dopo, il suo procuratore Nicola Gravina gli fece prendere un aereo per Roma, con la scusa che il club messicano fosse interessato ad alcuni calciatori italiani. Solo in volo, dopo qualche bicchiere di vino, gli confessò di averlo venduto all’Avellino. Juary, che non sapeva neanche dove fosse il capoluogo irpino, si arrabbiò. Gravina gli fece presente che sull’aereo non c’erano paracadute. Neanche Antonio Sibilia, presidente degli irpini, era particolarmente entusiasta dell’affare: vedendo quel centravanti alto poco più di un metro e sessanta, diede tre mesi di tempo a Luis Vinicio, che ne aveva caldeggiato l’acquisto, per convincerlo.

Il terremoto, il disco e l’incontro con Cutolo

Andò bene. Juary fu il primo straniero nella storia dell’Avellino e il primo a segnare nel calcio italiano dopo la riapertura delle frontiere, in Coppa Italia con il Catania. Il 23 novembre 1980 fece gol all’Ascoli e la sera sarebbe dovuto andare a cena da Stefano Tacconi: scappò in pigiama, mentre il terremoto devastava l’Irpinia. Per aiutare le famiglie colpite dal sisma, nel 1981 incise persino un disco, un 45 giri dal titolo “Sarà così”. Nel febbraio dello stesso anno, dopo un grave infortunio al ginocchio, rinviò il rientro in Brasile per partecipare a una festa di Carnevale che aveva organizzato con Tacconi per i bambini terremotati. Sibilia, superati i dubbi, diventò per lui un secondo padre e fu anche il responsabile di uno degli incontri più bizzarri della sua vita: un giorno lo portò in tribunale a Napoli, dove Juary conobbe il boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo (quello di Don Raffaè di De André). In un’intervista concessa nel 2024 a La Stampa, il brasiliano ha raccontato di non avere la minima idea di chi fosse, smentendo di avergli consegnato una medaglia d’oro. Quando andava a Roma dormiva spesso a casa di Falcao, che ricambiava la visita in Irpinia. Gli infortuni gli impedirono di giocare con continuità nella Seleçao.

L’Inter e il Porto campione d'Europa a Vienna

Nel 1982 lo acquistò l’Inter, che in realtà aveva intenzione di girarlo al Cesena per arrivare a Walter Schachner. Saltato l’affare, Juary rimase a Milano, dove non riuscì mai a esprimersi ai livelli dei due anni precedenti. Avrebbe poi ammesso di non essere stato pronto per il salto in una grande squadra, abituato com’era a essere il calciatore più coccolato di Avellino. Giocò anche ad Ascoli e a Cremona, chiudendo la sua esperienza in Serie A con 101 presenze e 22 reti. Nel 1985 lo prese il Porto, con cui vinse praticamente tutto: due campionati portoghesi, una coppa nazionale, la supercoppa portoghese ed europea, la Coppa Intercontinentale e soprattutto la Coppa dei Campioni. Il 27 maggio 1987, al Prater di Vienna, Artur Jorge lo mandò in campo all’intervallo della finale con il Bayern Monaco: Juary partecipò all’azione del celeberrimo gol di tacco di Madjer e, su assist dell’algerino, segnò il definitivo 2-1. Chiuse la carriera in Brasile, tornando al Santos, e da allenatore si occupò soprattutto di giovani, anche in Italia, dove guidò tra le altre Aversa Normanna e Sestri Levante. Nel 2020 il lockdown lo sorprese a Borgo San Giovanni, in provincia di Lodi, dove era arrivato per sviluppare un progetto di scuole calcio legate al Santos. In Italia, a Salerno, vive sua figlia Carolina. E fino agli ultimi anni, assicurava, non perdeva di vista i risultati dell’Avellino, la squadra per cui non avrebbe mai voluto prendere quell’aereo.