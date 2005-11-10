Nella serata di giovedì 26 novembre si è spento all'età di 67 anni Juary Jorge dos Santos Filho, ex attaccante brasiliano tra i giocatori più rappresentativi nella storia dell'Avellino, che ha vestito anche le maglie di Inter, Cremonese, ed Ascoli, all'estero quelle d Porto e Santos, fra le altre.

Morto Juary: aveva 67 anni

Il decesso è avvenuto a Poços de Caldas, in Brasile, località in cui l'ex calciatore si trovava ricoverato da circa un mese, e la notizia della scomparsa è stata resa nota dal Santos.

Fra le sue imprese, il gol decisivo per la vittoria del Porto nella Coppa dei Campioni della stagione 1986/87, contro il Bayern Monaco. Nel corso della sua esperienza in Italia, Juary aveva conquistato i tifosi dello stadio Partenio e non solo diventando celebre per la sua caratteristica esultanza dopo ogni rete segnata, con la corsa verso la bandierina del calcio d'angolo accompagnata da un balletto.