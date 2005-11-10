Il Como si avvicina alla sfida contro la Juventus con entusiasmo per gli ottimi risultati, ma anche con qualche preoccupazione legata all’infermeria. La squadra di Fabregas, quinta in campionato e terza in Champions League, continua infatti a fare i conti con numerose assenze. Il ritorno di Chalobah, già in campo contro l’Aek Atene, rappresenta una buona notizia per la difesa, mentre restano da valutare le condizioni di Kambwala, Diao, Addai e Caqueret. Più lunghi i tempi per Rodriguez e Kean.

Diao e Addai sperano nella convocazione

Come riferito però da Tuttosport, qualche possibilità di recupero per domenica esiste, soprattutto per Diao e Addai, entrambi alle prese con problemi muscolari. Lo stesso Fabregas ha lasciato aperto uno spiraglio: "Contro la Juventus qualcuno tornerà a disposizione". Le indicazioni definitive arriveranno dalla conferenza stampa di domani.

Douvikas sotto pressione: manca un’alternativa

Oltre agli infortuni, preoccupa anche la gestione delle energie. Douvikas, autore di 11 reti stagionali, ha giocato praticamente sempre: 17 presenze ufficiali e appena due esclusioni dall’undici titolare. L’indisponibilità prolungata di Kean e la scelta di puntare su due soli centravanti stanno limitando le soluzioni offensive di Fabregas. L’alternativa del falso nove, già sperimentata con Paz, Caqueret e Baturina, non sembra convincere pienamente lo staff tecnico.