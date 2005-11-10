Deciso negli interventi, anche ruvido. Leader della difesa dell'Olympiacos, pericoloso pure sui calci piazzati a favore. Lorenzo Pirola, 24 anni, è oggi il leader della difesa della squadra di Atene: ieri contro il Milan ha sbloccato la partita con un colpo di testa, un pallone finito alle spalle di Maignan anche grazie a una deviazione del portiere francese. Poi un incredibile salvataggio sulla linea anche a costo dell'incolumità fisica. "Un primo tempo così forse lo sognava fin da bambino", il commento di TMW alla sua prestazione con tanto di 6.5 in pagella. Già, perché ieri Pirola al Karaiskakis ha vissuto il suo personalissimo derby: nato a Carate Brianza, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, sembrava a un certo punto poter ambire anche alla prima squadra nerazzurra dopo l'esordio a 18 anni con Antonio Conte in panchina. La sua carriera sta invece raccontando una storia diversa, una storia di cui fino a ieri sera avevamo un po' perso di vista.

Oggi è un leader dell'Olympiacos

Pirola gioca in Grecia dall'estate 2024. Dopo quell'esordio l'Inter lo manda in prestito al Monza, due stagioni in Serie B per farsi le ossa. Poi il passaggio alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L'arrivo di Paulo Sousa a stagione in corso e la conseguente salvezza spingono il club campano a riscattarlo per cinque milioni di euro. La Serie A successiva sarà però per la squadra granata molto diversa: quattro allenatori, solo 17 punti conquistati e ultimo posto in classifica. La Salernitana a quel punto ha bisogno di vendere e Pirola, a 22 anni, va all'Olympiacos per tre milioni di euro. Quella in corso è la sua terza stagione nel club di Atene, meno di un anno fa anche un rinnovo di contratto a certificare la sua crescita nel club più importante di Grecia.

Vorrebbe tornare in Italia

E la Serie A? Un ritorno da protagonista resta un obiettivo del difensore classe 2002. Del resto a 24 anni può ancora sognare una carriera da protagonista in Italia e ieri contro il Milan ha dimostrato che in Grecia - in questi anni - sta venendo fuori molto bene. "Era una gara significativa per me e per la squadra, dispiace per come sia finita - ha dichiarato nel post-partita - Abbiamo giocato sessanta minuti di alto livello, poi dopo il 2-1 ci siamo disuniti: loro hanno alzato la pressione e, con la qualità che hanno davanti, ci hanno colpito".