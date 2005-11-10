Il mondo del calcio dà l'addio a Juary. L'ex attaccante brasiliano - che in Italia ha indossato le maglie di Avellino dal 1980 al 1982, Inter (1982-1983), Ascoli (1983-84) e Cremonese (1984-85) - è morto infatti a 67 anni, nella serata di ieri giovedì 26 novembre, a Poços de Caldas in Brasile. A darne l'annuncio è stato il Santos, che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di uno dei volti più amati della sua storia.

Il ricordo dell'Inter per Juary

L'ex attaccante era ricoverato da lunedì, quando un infarto lo aveva colpito dopo un intervento chirurgico. Tra i messaggi di cordoglio, arriva anche quello della stessa Inter: "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Nato a São João de Meriti nel 1959 e cresciuto calcisticamente nel Santos, Juary Jorge dos Santos Filho arrivò in Italia nel 1980 vestendo la maglia dell'Avellino. Nel 1982 approdò all'Inter, con cui disputò la stagione 1982/83: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti, prima di trasferirsi all'Ascoli e poi alla Cremonese. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni in finale, siglando il gol decisivo contro il Bayern Monaco. Il Club esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari".