Alphadjo Cisse, vent'anni da poco più di un mese, ieri contro l'Olympiacos ha raggiunto la personale doppia cifra alla sua prima stagione con la maglia del Milan. Al primo anno in Serie A. L'ha fatto ancor prima della fine di novembre, grazie a sei reti realizzate in dieci gare di campionato e ai quattro gol in cinque sfide di Europa League. Nel mezzo c'è stata anche la prima convocazione in Nazionale, un buon debutto contro il Belgio con tanto di rigori procurato. Soprattutto la consapevolezza che il meglio debba ancora venire. "Gli invidio la sua capacità di isolarsi - disse da Coverciano Liberali, suo ex compagno di squadra -. Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio".

Nuova generazione di attaccanti per l'Italia

Cisse, classe 2006, ha realizzato oggi con la maglia del Milan tre gol in più di quelli segnati da Pio Esposito con quella dell'Inter. Quest'ultimo, classe 2005, ormai è a tutti gli effetti il nuovo centravanti di un'Italia che finalmente può iniziare a contare sui gol degli attaccanti delle nostre grandi squadre. E la Juventus? Ieri ha messo in mostra Jeff Ekhator, classe 2006. Spalletti voleva un centravanti ed eccolo servito, l'ex Genoa decisivo contro l'Omonia Nicosia: "Ha quelle caratteristiche lì. Lui sa reggere botta fisicamente, ha corsa di andare nello spazio, riesce a rendere un possesso palla incertezza. Quando gliela dai sotto pressione lui la traduce in un palla pulita, non dubbiosa. Stasera l’abbiamo servito poco, si è ritagliato tre tiri in porta dove poteva fare il secondo gol. Ha fatto un gol di buona fattura, siamo contenti di questo", ha dichiarato ieri sera il manager di Certaldo. In estate Ekhator è stato il primo nuovo acquisto di Giovanni Carnevali, 16 milioni di euro per prelevare dal Genoa un centravanti fin qui in naftalina solo a causa di un fastidioso infortunio.

Pio Esposito dell'Inter, ma anche Cisse del Milan ed Ekhator della Juventus. La nuova Italia si sta riscoprendo non solo multiculturale, ma anche terra di attaccanti. Di centravanti capaci di farsi largo anche altrove se da noi non c'è spazio: Ali Zouma al Norimberga ha realizzato sette gol in otto partite, Samuele Inacio al Borussia Dortmund stava iniziando a ritagliarsi il suo spazio prima dell'infortunio.

Camarda segua l'esempio di Raimondo

C'è poi chi è alle prese con un percorso più classico, chi come Antonio Raimondo ha trovato nel Frosinone e in Alvini contesto e persona giusta per crescere e maturare. Non fosse stato per l'infortunio, all'ultimo giro anche lui avrebbe fatto parte del gruppo di Mancini. E' invece in Under 21 Francesco Camarda, classe 2008 e tutte le qualità per diventare un grande centravanti. A differenza di Raimondo, però, non ha ancora trovato il contesto ideale per sbocciare. Un passaggio non scontato ma necessario per dimostrare le sue qualità. "Camarda per me è un campione. Il suo timore è di non riuscire a esprimersi come vorrebbe. Ci ho parlato a lungo, non da ct a giocatore ma quasi da nonno a nipote, col cuore. Le prestazioni arriveranno se si sentirà nel posto giusto", ha detto recentemente di lui il CT dell'Under 21 Silvio Baldini.