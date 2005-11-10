Italia, Cambiaghi: "Intesa vincente con Pio, non era scontato recuperare contro la Francia"

Nicolò Cambiaghi, tra i protagonisti della vittoria azzurra contro la Francia, è intervenuto anche in zona mista dopo lo storico 3-1 dell'Italia a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Le parole di Cambiaghi in zona mista

Sulla vittoria dell'Italia: "Ci siamo detti di continuare come stavamo facendo, anche dopo il gol subito. Non era scontato recuperare dopo essere andati sotto contro una squadra del genere. Questa è stata una delle mie serate più belle, ho anche aiutato con l'assist per il primo gol di Pio".

Sull'intesa con Pio Esposito: "Stiamo iniziando a capire le caratteristiche dei compagni, si sta creando un'intesa vincente con Pio e sono contento che abbia segnato stasera".

Sulla forza della Nazionale: "Non è stato facile resettare dopo il gol subito, ma abbiamo un grande gruppo".