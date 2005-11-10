Belgio-Italia, le probabili formazioni: Mancini ridisegna il tridente, Doumbia a centrocampo

Un'altra serata importante per l'Italia di Roberto Mancini, un'altra serata per dimenticare il recente passato e provare a staccare il pass per i quarti di Nations League da prima classificata. La vittoria di San Siro contro la Francia ha permesso agli azzurri di issarsi al primo posto del raggruppamento proprio davanti ai transalpini e al Belgio, avversario di oggi al Re Baldovino di Bruxelles. Era cominciata con una sconfitta la seconda avventura in Nazionale di Roberto Mancini proprio nella gara d'andata contro la Nazionale di Van Bommel che adesso ha un punto in meno in classifica dopo la doppia sconfitta contro la Francia. Vincere per qualificarsi direttamente da primi in classifica senza attendere il risultato della Francia.

COME ARRIVA IL BELGIO - Mark Van Bommel dovrebbe schierare la formazione tipo per lanciare la sfida al primo posto in quest'ultima giornata della fase a gironi, davanti ci sarà Charles De Ketelaere in gol contro la Turchia così come Kevin De Bruyne che agirà alle spalle dell'atalantino affiancato da un altro "italiano" Diego Moreira e Doku. Solo panchina per Lukaku. L'unico dubbio riguarda la corsia mancina, in questo momento De Cuyper del Brighton parte leggermente favorito su Seys.

COME ARRIVA L'ITALIA - Roberto Mancini ridisegna il tridente degli azzurri dopo il forfait di Nicolò Cambiaghi che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro, intoccabile Pio Esposito che sarà affiancato da Dimarco e Vergara che parte favorito su Sebastiano Esposito. L'altro cambio rispetto alla sfida contro la Francia sarà in mezzo al campo, forfait per Frattesi con Doumbia titolare con Tonali e Barella. Confermati gli stessi quattro dietro davanti a Donnarumma ovvero Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori.