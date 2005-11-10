Van Bommel annuncia il recupero di Lukaku per Belgio-Italia: "Ha svolto tutto l'allenamento"

Alla vigilia di Belgio-Italia, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Mark van Bommel ha parlato in conferenza stampa, riconoscendo i progressi della Nazionale italiana, reduce dal successo per 3-1 contro la Francia: "Questa è un'Italia diversa rispetto alla prima partita. Contro la Turchia hanno dimostrato di saper giocare un ottimo calcio. Anche contro la Francia. Non sarà certo una partita facile. Il loro attaccante Esposito è molto pericoloso. Sta crescendo incredibilmente bene".

Van Bommel annuncia il recupero di Lukaku

Buone notizie per il Belgio arrivano dalle condizioni di Romelu Lukaku: "Si è allenato ieri e oggi a Tubeke, partecipando a tutte le attività. È sicuramente disponibile. Tutti sono in forma, anche Roméo Lavia è tornato. Per fortuna non è stato squalificato a Smirne". Il commissario tecnico ha poi sottolineato l'importanza dei suoi attaccanti: "Romelu ha esperienza nelle grandi partite e questo può rappresentare un vantaggio. Ma anche Charles De Ketelaere è un attaccante moderno: viene incontro, arretra e sa attaccare la profondità".