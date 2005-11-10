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Lecce, Falcone ritrova Verdone: 31 anni dopo 'Viaggi di nozze'

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 15:38Serie A
14.11.2026 15:38Serie A
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Il capitano giallorosso e l'attore si sono ritrovati al Festival del Cinema Europeo di Lecce: Falcone aveva appena tre mesi quando apparve nel film del 1995
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Dal set cinematografico al campo da calcio, passando per una maglia giallorossa speciale. C'è una storia particolare dietro l'incontro tra Wladimiro Falcone e Carlo Verdone, protagonisti di un curioso ritorno al passato in occasione del Festival del Cinema Europeo di Lecce. A 31 anni dall'uscita di Viaggi di Nozze, attore e regista romano e l'attuale capitano del Lecce si sono ritrovati, questa volta non sul set ma in occasione di un evento ufficiale.

A raccontarlo è stato lo stesso club salentino attraverso i propri canali social. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e Falcone hanno incontrato il celebre attore, consegnandogli una maglia giallorossa personalizzata con il numero 10 e il nome VERDONE. Un omaggio particolarmente significativo, considerando il curioso legame tra il portiere e la pellicola del 1995.

Falcone, infatti, era apparso nel film quando aveva appena tre mesi. Un'esperienza cinematografica vissuta praticamente da neonato, ben prima che il calcio diventasse il centro della sua vita e lo portasse a indossare la fascia di capitano del Lecce. Trentuno anni dopo, dunque, il destino ha riportato insieme i due protagonisti di quella storia, regalando un momento decisamente particolare.

Nel corso dell'incontro, il presidente Sticchi Damiani ha inoltre reso omaggio ad Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo.

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