Sostituzione a scopo precauzionale per Diego Carlos durante Parma-Cesena

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Sostituzione a scopo precauzionale per Diego Carlos durante Parma-CesenaTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 15:30Serie A
autore Tommaso Bonan
14.11.2026 15:30Serie A
Il difensore è uscito a gara in corso, ma non dovrebbe essere nulla da preoccupante in vista della partita contro la Roma in campionato
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Nell’amichevole contro il Cesena, giocata oggi dal Parma al Mutti Training Center di Collecchio, oltre alla sconfitta (la partita è terminata 0-2, qui il resoconto della sfida) è arrivata un’altra brutta notizia per Alberto Gilardino.
Diego Carlos ko, sostituito a scopo precauzionale
Contro i romagnoli, infatti, il difensore Diego Carlos è uscito dal campo anzitempo, nel bel mezzo della prima frazione, toccandosi la zona inguinale della coscia sinistra. La sostituzione - si apprende - è arrivata però soltanto a scopo precauzionale, per evitare dunque di creare un'emergenza in difesa contro la Roma, prossima sfida che attende la squadra di Gilardino alla ripresa del campionato.
Fonte: da Parma, Edoardo Mammoli
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