Italia U17, staccato il pass per la Lega A: 4-0 all’Armenia. Pasqual: “Chiudiamo in vetta”

Missione compiuta per la Nazionale Under 17, campione d’Europa in carica, che, grazie al successo per 4-0 contro i padroni di casa dell’Armenia, ottenuto all’FFA Academy Stadium di Erevan nella seconda giornata del Gruppo 10 del primo turno delle qualificazioni europee, accede con una partita di anticipo alla Lega A del secondo turno.

L’Italia passa in vantaggio al 16’ grazie al fantasista della Lazio Michele Elena, prima di raddoppiare al 31’ con l’attaccante della Juventus Pietro Salvai. Nella ripresa, la formazione di Manuel Pasqual chiude definitivamente i conti con le reti di Fortune Erhunmwun Egharevba e Gabriele Borsa – subentrato al 42’ all’acciaccato Salvai –, attaccanti rispettivamente della Fiorentina e del Milan, in gol rispettivamente al 49’ e al 78’.

“Sono molto contento – sottolinea il tecnico azzurro –, soprattutto per il lavoro svolto in questi primi dieci giorni. Abbiamo affrontato e battuto due squadre molto chiuse, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le loro difese, realizzando 10 reti senza subirne. È un risultato importante, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l’ultima partita del girone come una finale, che puntiamo chiaramente a vincere per chiudere al primo posto a punteggio pieno”.

Gli Azzurrini, primi con 6 punti al pari della Francia, torneranno in campo martedì 17 novembre (ore 11), allo Stadio ‘Vahagn Tumasyan’, per affrontare i pari età transalpini, che stamattina, proprio ad Abovyan, hanno battuto il Lussemburgo per 3-0, grazie ai gol del franco-algerino Yanis Bousserra, centrocampista del Metz, al 3’, del franco-haitiano Jordan Gervelain, terzino sinistro del Paris Saint-Germain, al 32’ e di Yanis Kharbouch, ala del Troyes, al 77’. “Valuteremo le condizioni dei ragazzi nei prossimi giorni – continua Pasqual – e schiereremo la miglior formazione possibile. La squadra sta rispondendo bene, dentro e fuori dal campo, grazie al grande lavoro di tutto lo staff. Sono soddisfatto perché nelle prime due partite siamo riusciti a coinvolgere tutti. Ora ci manca l’ultimo passo per chiudere questo primo turno nel migliore dei modi”.

LA PARTITA

L’Italia opta per il consueto 4-3-1-2, marchio di fabbrica delle Nazionali Giovanili azzurre: Costante in porta; Mattei, Lucarelli, Ghiotto, che eredita la fascia di capitano da Damonte, e Dattilo in difesa; Sorrentino, Blandina ed Elena a centrocampo; Salvai ed Egharevba in attacco, con Furlan alle loro spalle. L’Armenia risponde con il 4-2-3-1: Barbarian tra i pali; linea difensiva composta da Mkrtchyan, Sekhleyan, Mullins e Hovakimyan; Mkhitaryan e Babayan in mediana; Harutyunyan, Samvel e Beniamin Begiaryan sulla trequarti, con Gasparyan come unico riferimento offensivo.

Gli Azzurrini partono con il piede giusto e, dopo una conclusione ravvicinata di Egharevba finita clamorosamente alta da due passi intorno al quarto d’ora di gioco, sbloccano il risultato un minuto più tardi grazie a Elena, bravo a sfruttare l’ottimo assist di Furlan e a battere Barbarian con un bel sinistro a incrociare, che termina sotto la traversa. I ragazzi di Manuel Pasqual, galvanizzati dal gol, continuano a spingere, sfiorando il raddoppio con Furlan, il cui pallonetto con il mancino termina di un soffio a lato al 20’, e con Egharevba, il cui colpo di testa sul primo palo è respinto dall’estremo difensore armeno al 27’. I padroni di casa provano a reagire al 30’, ma il timido colpo di testa di Gasparyan è facile preda di un attento Costante. Trascorre un minuto e l’Italia trova meritatamente il 2-0 con Salvai, che raccoglie un cross dalla sinistra di Elena e trafigge il numero 1 avversario. Nel finale, dopo la sostituzione di Salvai con Borsa per problemi fisici, l’Armenia potrebbe accorciare le distanze nel primo e unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara, il moldavo Roman Jitari, ma Samvel Begiaryan raccoglie il pallone respinto da Costante e, con il mancino, spedisce alto dai 30 metri a porta spalancata. Si va così al riposo con gli Azzurrini avanti di due reti.

Nel secondo tempo la formazione di Manuel Pasqual riparte subito forte e, al 49’, cala il tris con Egharevba, che riceve spalle alla porta al limite dell’area da Sorrentino, si gira e, di destro, fulmina Barbarian con un potente rasoterra a incrociare. L’Italia, forte del 3-0, continua a fare la partita, andando vicina al poker prima con Scaglione, il cui tentativo ravvicinato sulla respinta della conclusione dalla distanza di Lucarelli termina alto da due passi al 57’, poi con il solito Egharevba, che calcia a lato con il destro da buona posizione al 60’. Gli Azzurrini continuano a mantenere il pallino del gioco e, al 78’, trovano il quarto gol con Borsa, che raccoglie una corta respinta della difesa avversaria e trafigge il numero 1 armeno con un destro di prima intenzione dal limite, deviato da un difensore avversario. Nei minuti finali, ancora una volta Egharevba, il più attivo dei suoi, sfiora la quinta rete con un colpo di testa, su cross di Ghiotto, che si stampa sulla traversa centralmente all’88’. Dopo i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, è 4-0 per i ragazzi di Manuel Pasqual, che conquistano con un turno d’anticipo l’accesso alla Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee.

ITALIA-ARMENIA 4-0 (2-0 pt)

Italia (4-3-1-2): Costante; Mattei, Lucarelli (81' Barbone), Ghiotto ©, Dattilo (65' Odje); Sorrentino, Blandina, Elena (46' Scaglione); Furlan (65' Bernamonte); Salvai (42' Borsa), Egharevba. A disp.: Rondelli (P), Damonte, Pipitò, Norelli. All.: Manuel Pasqual.

Armenia (4-2-3-1): Barbarian; Mkrtchyan, Sekhleyan, Mullins, Hovakimyan; Mkhitaryan (73' Vuvunikyan), Babayan (83' Asoyan); Harutyunyan (67' Petrosyan S.), Begiaryan S. © (73' Gharibyan), Begiaryan B. (67' Gevorgyan); Gasparyan. A disp.: Ghazaryan (P), Hartenyan, Petrosyan E., Hovhannisyan. All.: Mher Mirumyan.

Arbitro: Roman Jitari (MDA). Assistenti arbitrali: Vadim Rosca (MDA) e Aleksander Jæger (NOR). Quarto ufficiale: Mathias Støfringshaug (NOR).

Marcatori: 16’ Elena (ITA), 31’ Salvai (ITA), 49’ Egharevba (ITA), 78’ Borsa (ITA).