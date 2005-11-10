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Gattuso: "Cancellieri deve crescere, a Frattesi rompo le scatole per un motivo". E parla dell'infermeria

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 15:15Serie A
14.11.2026 15:15Serie A
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La Lazio di Gattuso ha superato il Mgarr United, squadra maltese allenata dall'ex biancoceleste Andrea Agostinelli, con un rotondo 3-0
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Buon test amichevole oggi a Formello per la Lazio di Gennaro Gattuso, che batte 3-0 il Mgarr United, squadra della seconda divisione maltese allenata dall’ex biancoceleste Andrea Agostinelli (qui il resoconto della partita).

Le parole di Gattuso

Nel post gara, lo stesso Gattuso ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste: “Non si è fatto male nessuno, questa è la cosa positiva (ride, ndr). Abbiamo fatto due giorni ad alta intensità, oggi siamo soddisfatti. Il modulo? Cambiano poco, cosa cambia è la mentalità e la voglia di far fatica. Volevamo dare minutaggio a tutti, Cataldi, Rovella e Gudmundsson avevano bisogno di minuti così come Doekhi che non giocava da tanto tempo. Secondo me Rovella può giocare con Belahyane da mezzala, è un giocatore dinamico anche se è normale che ha bisogno di condizione. Sono molto soddisfatto di come ha lavorato questa settimana".

Il punto di Gattuso sull'infermeria

"Mi sono segnato un po’ di infermeria, Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi lunedì faranno le risonanze e abbiamo preso un po’ di giorni perché si deve assorbire l’edema, così si vede meglio la fotografia. Zac si sta allenando, sta già facendo qualcosa sul campo. Sutalo e Marusic aspettiamo ancora un po’ di giorni per fare i controlli e poi usciremo con i comunicati. Spero che per Sutalo non siano 2-3 mesi, è giusto non uscire coi comunicati, dobbiamo farlo solo quando siamo sicuri della diagnosi di un’eventuale rottura e centimetri delle eventuali lesioni"

"Cancellieri deve crescere. Ecco perché a Frattesi rompo le scatole"

"Nonostante gli infortuni i principi non cambiano, ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Noi dobbiamo sempre basarci su quello che vogliamo fare, anche oggi pure se è amichevole si deve correre e proporre qualità di gioco. Come le altre squadre abbiamo degli infortuni, non dobbiamo piangerci addosso. Bisogna avere gamba e mentalità, questa è la cosa importante. Cancellieri deve crescere, ci ho parlato ieri e ha potenziale. Ha l’età e tutte le qualità, Matteo quando sta bene ti riparte in faccia, deve migliorare sotto porta perché anche quest’anno poteva già stare a 4-5 gol. Stiamo lavorando su quello, parliamo spesso con lui e credo che possa fare molto di più. Dobbiamo essere bravi a togliere quei 10-15 minuti in cui esce sempre dalla partita. Frattesi ha parlato di mentalità, poi mi scontro molto con lui perché credo che possa diventare uno dei più grandi invasori. Io gli rompo le scatole quando viene a legare perché non c’è bisogno, se c’è già Taylor e viene a legare anche lui poi siamo tutti lì. Io quando rubavo palla da calciatore ogni giorno pensavo a fare gol, la giocavo vicino perché avevo giocatori di grande qualità. Lo scatto che ha fatto a Napoli lo voglio vedere 4-5 volte a partita. Un giocatore del genere è fondamentale, tante volte anche i centrali difensivi possono ritrovarsi in area di rigore, guarda per esempio Hermoso. Questo stile di gioco ti porta a pizzicare in avanti, la differenza la stiamo facendo sull’attacco della linea e non deve farlo solo lui. Lui è bravo a fare questo, ma non è un caso che riesca a fare tutti questi gol e le occasioni che ha avuto oltre alle quattro reti segnate. L’importante è che Davide ascolta, ci scanniamo un po’ di volte ma ci vogliamo bene. Sono cambiato con l’esperienza e le dinamiche, perché devi capire chi hai di fronte. Non puoi sempre fare copia e incolla delle esperienze precedenti. Il calcio e i calciatori sono cambiate, le dinamiche che ho vissuto da calciatore o da allenatore dieci anni fa sono diverse. Facevo giocare le mie squadre in maniera completamente diversa 4-5 anni fa, se vuoi fare sempre le stesse cose diventa difficile. Ci sono tanti colleghi in giro per il mondo che sono molto bravi, se hai voglia e sei curioso riesci sempre a inserire qualcosa in più. Per esempio c’è stato un lavoro sul lavoro sistematico, per anni lavoravo con il mio staff come un martello pneumatico e al primo schema o al primo calcio d’angolo poi i giocatori si dimenticavano tutto".

"Gudmundsson l’ho visto bene"

"Troppe nozioni non fanno bene, adesso ci sono 3-4 uscite da fare solo sul possesso del portiere. I calciatori vanno in tilt, adesso diamo poche indicazioni e su quelle poche cose non si discute. Dal primo giorno che sono arrivato mi sono trovato bene. Io sono sanguigno, non riesco a recitare e da subito ho capito dove venivo. Sapevo che ci avremo messo poco ad affezionarmi a chi lavora qui e alla storia della Lazio, che è incredibile. La parola libertà, la Lazio nasce a piazza della Libertà nel 1900, ho studiato perché c’è gente malata per la Lazio. Il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno e segnare andando sotto la curva, con lo stadio che ci sostiene. L’ho immaginato, l’ho detto spesso che il calcio senza tifosi non è calcio. Ho usato molto questa roba con i giocatori, so bene che i tifosi sono coerenti e difficilmente possono tornare. Noi abbiamo solo una strada, dobbiamo onorare la maglia e ci spero perché la speranza è l’ultima a morire. Gudmundsson l’ho visto bene, è un giocatore di qualità. Si vede che non è brillantissimo, ma ha giocate quando tocca palla. L’ho richiamato qualche volta senza palla, ringraziamo che non è successo nulla. Ha avuto un infortunio strano, da due settimane sta lavorando tantissimo e questa settimana ha lavorato sempre con noi. Il suo è un infortunio strano, sappiamo che se dovesse cadere male nuovamente sulla spalla potrebbe essere un problema, ma speriamo di non avere altre problematiche”.

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