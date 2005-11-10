Bologna, Dovbyk è un rebus: perché è scivolato indietro nelle gerarchie di Palladino
Pierpaolo Matrone
La convocazione con l'Ucraina arriva nel momento più delicato della stagione di Artem Dovbyk. L'attaccante del Bologna, progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie di Raffaele Palladino, avrà l'opportunità di ritrovare minuti e fiducia nelle sfide contro Irlanda del Nord e Georgia. Una chiamata accolta positivamente anche a Casteldebole, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dal centravanti negli ultimi mesi. Dopo aver perso il posto a favore di Roberto Piccoli, Dovbyk è rimasto ai margini anche quando gli infortuni hanno ridotto le alternative offensive a disposizione dell'allenatore.
Bologna, Dovbyk dietro Piccoli, Enem e Odgaard nelle scelte di Palladino
L'ucraino non è riuscito a sfruttare nemmeno le assenze dei compagni. All'infortunio di Piccoli, Palladino ha risposto puntando inizialmente su Jay Enem e successivamente, dopo lo stop di quest'ultimo per tendinite, su Jens Odgaard. Emblematico quanto accaduto contro il Parma, quando il tecnico ha preferito inserire Piccoli, appena rientrato in gruppo, anziché affidarsi a Dovbyk. Resta da capire quanto queste decisioni dipendano dalla condizione fisica dell'ucraino e quanto, invece, da precise valutazioni tattiche.
Il problema tattico di Dovbyk: Palladino chiede un centravanti diverso
Le caratteristiche dell'ex Roma potrebbero rappresentare il principale ostacolo. Dovbyk è particolarmente efficace nell'attaccare la profondità e occupare l'area di rigore, ma incontra maggiori difficoltà nel gioco spalle alla porta. Piccoli garantisce invece fisicità e capacità di proteggere il pallone, mentre Odgaard offre qualità nella partecipazione alla manovra. Per riconquistare spazio, l'ucraino potrebbe dunque dover adattare il proprio modo di giocare alle richieste di Palladino. A scriverlo è il Corriere dello Sport.