Bologna, fiducia in Skorupski: Palladino pronto a dargli un'ultima chance contro il Lecce

La sosta ha offerto a Raffaele Palladino l'occasione per lavorare a lungo con Lukasz Skorupski, protagonista di un avvio di stagione complicato. Il portiere polacco ha commesso due errori pesanti contro Atalanta e Torino, rispettivamente sui gol di Samardzic e Kulenovic, dopo una passata stagione condizionata da due seri problemi muscolari. Il tecnico del Bologna ha cercato di comprendere le ragioni del momento negativo, confrontandosi anche con i preparatori dei portieri. Sullo sfondo resta inoltre l'episodio della riunione tecnica saltata prima di Napoli-Bologna, che gli era già costato il posto a favore di Massimo Pessina.

Skorupski-Pessina, ballottaggio aperto per Lecce

A quattro giorni dalla partita contro il Lecce, come si legge sul Corriere dello Sport Skorupski resta leggermente favorito per una maglia da titolare. Durante la sosta Palladino ha potuto seguirlo quotidianamente a Casteldebole, mentre Pessina è stato impegnato per due settimane a Coverciano. Un elemento che potrebbe pesare nella scelta, anche perché dopo Bologna-Torino l'allenatore aveva chiesto espressamente una reazione al polacco. Adesso dovrà capire se gli errori delle ultime settimane siano definitivamente alle spalle oppure se abbiano ancora conseguenze sulla sua serenità.

Palladino attende il vero Skorupski

La decisione avrà un peso che potrebbe andare oltre la singola partita. Un'eventuale scelta di Pessina rappresenterebbe infatti un segnale forte nelle gerarchie, soprattutto dopo il periodo di lavoro svolto da Skorupski durante la sosta. Al momento il polacco conserva dunque un piccolo vantaggio, ma per difendere stabilmente il posto dovrà tornare sui livelli che ne hanno caratterizzato le precedenti stagioni. Da oggi a domenica il ballottaggio resterà aperto: Palladino valuterà gli ultimi allenamenti prima di scegliere chi difenderà la porta del Bologna a Lecce.