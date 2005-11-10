Bologna, Mbangula: "Non dirò tante cose prima della partita. Abbiamo fatto diverse cose in allenamento"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 20:22Serie A
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27.11.2026 20:22Serie A
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Samuel Mbangula, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Venezia: "Il mister da fiducia a tutti, a prescindere dal ruolo. Spero di fare nel miglior modo possibile".
Come si scardina la difesa del Venezia?
"Non dirò tante cose prima della partita. Abbiamo fatto tante cose in allenamento che dovremo replicare in partita".
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