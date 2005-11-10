La Juve Stabia in vista della sfida contro la Carrarese ha comunicato le condizioni di due giocatori che non prenderanno parte alla trasferta in terra toscana. Si tratta di Ante Vukovic e Terrence Douglas con quest’ultimo che potrebbe dover saltare anche altre sfide di campionato visto il problema fisico.

Le condizioni di Vukovic e Douglas

“Il calciatore Ante Vukovic non ha preso parte alla trasferta con la squadra a causa di una sindrome influenzale accusata nella notte”, si legge in uno dei comunicati emessi dalle Vespe, mentre per il brasiliano il responso è più grave: “Per Terrence Douglas, invece, gli esami strumentali hanno evidenziato lesioni di alto grado dell'adduttore e del soleo dell'arto sinistro. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo”.

I convocati di Pietro De Giorgio per la Carrarese: cinque gli assenti

Portieri: Boer, Signorini, Vismara

Difensori: Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi, Bettella, Gallea, Maggioni

Centrocampisti: Battistella, Buglio, Pierobon, Karic, Perin, Kumi, Maistro, Artioli

Attaccanti: Di Nardo, Piscopo, Caccavo, Candellone, Sibilli, Sanà Fernandes, Lonardo