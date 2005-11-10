Juve Stabia, lesione all'adduttore e al soleo per Douglas. Salterà la Carrarese
Tommaso Maschio
La Juve Stabia in vista della sfida contro la Carrarese ha comunicato le condizioni di due giocatori che non prenderanno parte alla trasferta in terra toscana. Si tratta di Ante Vukovic e Terrence Douglas con quest’ultimo che potrebbe dover saltare anche altre sfide di campionato visto il problema fisico.
Le condizioni di Vukovic e Douglas
“Il calciatore Ante Vukovic non ha preso parte alla trasferta con la squadra a causa di una sindrome influenzale accusata nella notte”, si legge in uno dei comunicati emessi dalle Vespe, mentre per il brasiliano il responso è più grave: “Per Terrence Douglas, invece, gli esami strumentali hanno evidenziato lesioni di alto grado dell'adduttore e del soleo dell'arto sinistro. Il calciatore ha già cominciato l'iter riabilitativo”.
I convocati di Pietro De Giorgio per la Carrarese: cinque gli assenti
Portieri: Boer, Signorini, Vismara
Difensori: Ricciardi, Baldi, Bellich, Scuderi, Bettella, Gallea, Maggioni
Centrocampisti: Battistella, Buglio, Pierobon, Karic, Perin, Kumi, Maistro, Artioli
Attaccanti: Di Nardo, Piscopo, Caccavo, Candellone, Sibilli, Sanà Fernandes, Lonardo