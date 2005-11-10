Venezia-Bologna, Nicola: "Sarà bello rivedere Palladino. Aveva già in mente di fare l'allenatore"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:26Serie A
autore Gaetano Mocciaro
27.11.2026 20:26Serie A
Il tecnico dei lagunari sfida quello che è stato un suo giocatore nel periodo comune al Crotone
Davide Nicola, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole:
Sul momento della squadra
"L'importante è dimostrare queste prestazioni, sono convinto che i risultati arriveranno".
Su Palladino, in passato suo giocatore
"Molto bello rivederlo, non è la prima volta che lo incontro da allenatore. Era un giocatore qualitativo, aveva già in mente di fare quello e direi che ha dimostrato di saperlo fare molto bene"
Ora c'è da vincere
"Penseremo a noi come giusto che sia. Ognuno interpreta i colori che difende".
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