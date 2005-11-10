Davide Nicola, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole:

Sul momento della squadra

"L'importante è dimostrare queste prestazioni, sono convinto che i risultati arriveranno".

Su Palladino, in passato suo giocatore

"Molto bello rivederlo, non è la prima volta che lo incontro da allenatore. Era un giocatore qualitativo, aveva già in mente di fare quello e direi che ha dimostrato di saperlo fare molto bene"

Ora c'è da vincere

"Penseremo a noi come giusto che sia. Ognuno interpreta i colori che difende".