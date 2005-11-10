Mister Raffaele Palladino è intervenuto a Sky Sport per presentare la gara di questa sera col Venezia, anticipo del 13° turno di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Bologna.

Le parole di Palladino

Su Odgaard schierato centravanti: "Odgaard sta facendo bene. Da quando l'abbiamo messo in quella posizione, ha dato buone risposte ed è cresciuto tanto. Non sembra più adattato, sta lavorando bene con la squadra e fa le due fasi fatte bene. Oggi mi serviva un giocatore di movimento in quella posizione. Piccoli? È stato in ballottaggio fino all'ultimo secondo, la concorrenza tra i due è molto importante per noi. Anche Dovbyk è una carta da giocarci a partita in corsa. Abbiamo tre attaccanti che possono fare la differenza".

Sul pareggio con l'Udinese: "Con l'Udinese siamo andati in difficoltà a livello di approccio. Ci siamo allungati, eravamo troppo disuniti. Da quando sono arrivato la squadra è sempre cresciuta, abbiamo sempre fatto dei passi in avanti. Già nel secondo tempo della gara con l'Udinese ci siamo messi a posto. Stasera mi aspetto che la squadra sappia riconoscere cosa non ha fatto bene per comportarsi diversamente fin da subito".

Su Mbangula titolare: "L'ho scelto titolare non per il precedente di San Siro, ma per le caratteristiche della partita. Al contempo, mi aspetto tanto da Orsolini e Piccoli se dovessero entrare a gara in corso. Lo stesso vale per Cambiaghi, fa parte del percorso di crescita. Ho tante frecce a disposizione nel nostro arco, mi aspetto che entrino in campo col giusto atteggiamento".