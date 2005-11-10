Venezia, Hainaut: "Manca solo il passo in più per fare gol"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 20:15Serie A
autore Pietro Celeste
27.11.2026 20:15Serie A
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Antoine Hainaut, difensore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Bologna: "Noi abbiamo una bella squadra, ci manca solo il passo in più per fare gol. Sono convinto che dobbiamo continuare così".
Devono solo sbloccarsi Adams e Yeboah?
"Si, certo".
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