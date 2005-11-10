Giovanni Croci è fra i grandi protagonisti dell'Italia U17 che ha superato di slancio il girone ai Mondiali che si stanno disputando in Qatar. L'attaccante degli azzurrini ha segnato 3 reti in altrettante partite. Mondiale peraltro giocato da sotto età. Di lui ha parlato il capo delegazione degli azzurrini, Giovanni Galli. Intervenuto nel corso della trasmissione "Il Salotto dello Sport" su RTV38, si è così espresso sul centravanti:

"Federico Croci ha un talento formidabile. Vede l'area di rigore come pochi e lì dentro diventa un'altra persona, si trasforma. Ha delle intuizioni incredibili".

Galli poi prosegue: "Ho detto a mister Franceschini che lui è l'unico calciatore della sua età che ho visto calciare come un calciatore di Serie A. Quando tira lui, il pallone parte a una velocità diversa. Nell'occasione del rigore trasformato contro l'Uzbekistan, il portiere non ha visto nemmeno partire la palla. Rigore che peraltro si è procurato. Certo, deve ancora crescere. È un ragazzo introverso ma ha qualità particolari".

16 anni, Croci ha avuto modo in questa stagione di fare anche l'esordio con la prima squadra della Fiorentina. Per lui 25 minuti in Coppa Italia contro il Benevento. In Serie A fin qui è stato portato in panchina una volta da Grosso e una da Vanoli, senza però fare il suo esordio. Ora, però, testa alla maglia azzurra con l'Italia attesa ai sedicesimi di finale dove sfiderà il Tajikistan. Appuntamento a Doha lunedì 30 novembre.