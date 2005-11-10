La sfida fra Empoli ed Hellas Verona in programma domani pomeriggio avrà un arbitro diverso da quello designato inizialmente. Francesco Fourneau infatti sarà sostituito da Niccolò Turrini, inizialmente designato come quarto ufficiale di gara. Questo ruolo verrà ricoperto al Castellani da Perenzoni.

La nota dell'Empoli sul cambio di arbitro

Come comunicato dall’AIA, Francesco Fourneau, inizialmente designato come arbitro della gara tra Empoli e Hellas Verona, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma domani, sabato 28 novembre, alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, sarà sostituito da Niccolò Turrini. Contestualmente il Quarto Ufficiale designato per la gara sarà Daniele Perenzoni.

Niccolò Turrini ha diretto finora 19 gare in Serie B, di cui quattro nell’attuale stagione. Quella di domani sarà la prima direzione con gli azzurri, mentre ha già arbitrato l’Hellas Verona nella sfida dello scorso ottobre contro il Pisa, terminata 1-1.