Inizia la 13^ giornata di Serie A: allo stadio Penzo il Venezia ospita il Bologna. I padroni di casa cercano punti per lasciare l’ultimo posto in classifica, per contro i rossoblu vogliono ritrovare la vittoria dopo il pari interno contro l’Udinese. Sono state diramate le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici per l’incontro.

Nicola rilancia Yeboah in attacco, al fianco di Adams. Ci sono Hainaut e Haps sulle due fasce (Mazzocchi in panchina), Busio preferito a Basic per affiancare Kike Perez e Sohm. Confermata la difesa con Halhal, Moreno e Juan Jesus davanti a Stankovic. Solo un cambio rispetto alla formazione vista contro la Juventus.

Dal lato opposto Palladino lascia in panchina Orsolini: scelti Bernardeschi e Mbangula a supporto di Odgaard, che la spunta ancora come falso 9 rispetto a Piccoli e Dovbyk. IN mediana Ferguson e Pobega, con Zortea e Alhassane sulle corsie. Vitik, Casale e Theate a protezione della porta di Skorupski.

Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali

Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida fra Venezia e Bologna:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.