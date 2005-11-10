Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Venezia: "Io ci credo tanto alla competizione e alla competitivià tra di loro. Ho scelto Mbangula, ma mi apsetto che Cambiaghi sia pronto a fare la differenza dopo. Abbiamo delle frecce per il secondo tempo. La forza di questa squadra è stato l'entusiasmo, come negli anni passati. Dobbiamo continuare a crescere, perchè dopo partita si cresce e me lo aspetto rispetto al primo tempo di domenica contro l'Udinese".

L'attacco è il reparto che le dà più garanzie?

"Ho la fortuna di avere tre attaccanti a disposizione. Enem è fuori, Odgaard ha avuto più continuità, ma stanno bene anche Piccoli e Dovbyk oggi. La partita può avere bisogno anche di loro, mi aspetto diano una mano se dovessero essere cambiati".