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Dei tre centravanti presi in estate dal Bologna, nessuno ha ancora convinto Palladino

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 10:07Serie A
10.11.2026 10:07Serie A
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Il tecnico dei rossoblù non appare entusiasta di Piccoli, Dovbyk o Enem. Tanto che al momento punta sull'adattato Odgaard.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Se si analizza il contributo dato alla causa del Bologna dai principali giocatori acquistati in estate, è impossibile non soffermarsi in larga parte sull'attacco. Sì, perché la zolla del centravanti è stata del tutto rivoluzionata dalla dirigenza rossoblù: via Castro, ceduto a peso d'oro alla Roma (35 milioni) e dentro un trio. Roberto Piccoli e Artem Dovbyk in prestito con riscatto annesso (il primo obbligatorio alla salvezza, il secondo 'semplice' diritto) da Fiorentina e Roma, oltre all'intrigante scommessa Jay Enem dalla Stella Rossa di Belgrado.

Palladino ha puntato su Piccoli ed Enem

Al momento, il titolare è però Odgaard, utilizzato lì come adattato da mister Palladino. Basterebbe probabilmente questa considerazione per descrivere l'andamento complessivo del triplice innesto, ma rischierebbero di sfuggire molti dettagli. In generale, comunque, la sensazione è che le mosse fatte in attacco non abbiano riempito la casella come da desideri di Palladino, il quale però non era a Casteldebole in estate. Appena arrivato, l'allenatore ha provato a puntare su Piccoli, ricevendo in cambio pochino. Nel momento dell'infortunio di quest'ultimo, ha puntato sull'underdog Enem, ricevendo un gol vittoria. Salvo poi perdere anche quest'ultimo. Solo a quel punto, ha perfezionato l'adattamento di Odgaard, soluzione che potrebbe percorrere anche in pianta stabile da qui a gennaio.

Dovbyk non emerge. Rischio ritorno a Roma

Se vi sembra che nella lista manchi Dovbyk, è perché in effetti è così. Con Tedesco aveva segnato nell'unica partita non persa all'interno della parentesi del primo allenatore di questa stagione a Bologna, con Palladino però il feeling non è mai scattato. Anzi, l'ucraino è stato rimproverato anche ai microfoni della stampa, venendo poi comunque 'coccolato' (ma pur sempre ignorato) qualche giorno dopo. La sensazione che possa tornare a Roma in inverno per cercare una nuova destinazione potrebbe non risultare poi così errata.

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