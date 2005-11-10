A Massimiliano Alvini la 17ª edizione del Premio “La Clessidra”. Alle 18:30 la consegna ad Anghiari

Questa sera alle 18.30 il Teatro dei Ricomposti ospiterà la 17ª edizione del Premio Sportivo Nazionale La Clessidra. Una serata che porta nel cuore di Anghiari atleti, tecnici, dirigenti e giornalisti, uniti da storie di talento, lavoro e perseveranza. Il Premio riconosce percorsi compiuti ai massimi livelli e, insieme, il valore del cammino che li ha resi possibili: dai campi di provincia alle grandi competizioni internazionali. Il filo conduttore del talk, “Oltre il risultato: le scelte che hanno trasformato il talento in storia”, invita a guardare oltre i traguardi raggiunti per raccontare le decisioni, la costanza e i momenti decisivi che hanno segnato il percorso di ciascun protagonista. È il valore delle scelte compiute nel tempo, insieme al talento, a trasformare una carriera in una storia capace di ispirare: un’idea che attraversa i riconoscimenti della serata e dà unità alle diverse esperienze premiate.

Il Premio La Clessidra andrà a Massimiliano Alvini, protagonista di una crescita costruita partendo dal calcio dilettantistico toscano e approdata alla Serie A, dopo la promozione in Serie B con la Reggiana e la Panchina d’Oro di categoria. Il Premio La Clessidra a Milena Bertolini celebra una carriera di primo piano da calciatrice e allenatrice: alla guida della Nazionale femminile ha riportato l’Italia al Mondiale dopo vent’anni, conducendola ai quarti nel 2019. Il Premio La Clessidra a Giulia Pisani riconosce il percorso che l’ha portata dal titolo mondiale Under 20 e dai successi con Busto Arsizio alla divulgazione del volley come commentatrice Rai Sport.

Il Premio La Clessidra alla carriera sarà conferito a Giuseppe “Nanu” Galderisi, campione con la Juventus e protagonista dello storico scudetto del Verona 1984-85, e a Claudio Sala, il “Poeta del gol”, capitano del Torino campione d’Italia nel 1976.

Il Premio La Clessidra andrà anche a Emanuele Giaccherini, che dalla gavetta è arrivato alla Juventus e alla Nazionale, prendendo parte a due campionati europei. A Jonathan Klinsmann sarà assegnato il Premio La Clessidra – L’Intrepido: portiere cresciuto tra Stati Uniti ed Europa, ha vinto con la nazionale statunitense Under 20 il titolo CONCACAF 2017, ricevendo il Guanto d’Oro del torneo.

Il Premio giornalistico Piero della Francesca sarà assegnato a Vincenzo D’Angelo, firma della Gazzetta dello Sport, e a Riccardo Mancini, voce di DAZN che racconta Serie A, Serie B e calcio internazionale. Il Premio La leva calcistica a Simone D’Uffizi valorizza il percorso di un giovane attaccante passato dai settori giovanili alla Serie D e quindi al calcio professionistico. Il Premio speciale Luca Pacioli sarà conferito a Riccardo Stefanelli, amministratore delegato di Brunello Cucinelli e membro del CdA dell’AC Milan, per un percorso manageriale che mette in dialogo impresa e sport. Il Premio Anghiari Città della Battaglia andrà a Paolo Longhi, formatore impegnato nella crescita delle persone e delle organizzazioni. Il Premio Castelli di Anghiari sarà attribuito ai giornalisti sportivi Sandro Sabatini, Nicolò Schira e Niccolò Ceccarini.