L'Inter aspetta di poter parlare inglese: Spence risponde, Stones e Jones ancora no

L'Inter aspetta ancora di poter parlare davvero inglese e spera di poter avere a propria disposizione, e al massimo del loro potenziali, i tre acquisti estivi operati dalla Premier League: il colpo a costo zero John Stones, preso a fine contratto dal Manchester City, e gli acquisti da 60 milioni di euro combinati, quelli dell'esterno Djed Spence dal Tottenham e del centrocampista Curtis Jones dal Liverpool, che al club nerazzurro sono costati una trentina di milioni ciascuno.

Stones il più deludente

Dei tre chi è chiamato a dare risposte più immediate è il primo. Anche per via di una carta d'identità che dice 32 anni d'età e i dubbi sulla sua tenuta fisica che hanno spinto il presidente nerazzurro Marotta a confermare l'idea di aver bisogno di un altro leader per la difesa a gennaio. Quello che in teoria avrebbe dovuto essere l'ex Citizens, sceso fino a qui però solamente per 144 minuti suddivisi in 4 presenze. Se non vuole perdere il treno Inter, Stones deve dare delle risposte immediate.

Spence ha dato segnali

Quelle che ha iniziato a dare Djed Spence. Dopo un lungo periodo d'inserimento e di adattamento al nuovo contesto, l'esterno della nazionale inglese ha messo il turbo e nelle ultime due partite di Serie A è sempre partito titolare. Non erano, tra l'altro, due gare semplici: prima il derby, poi la sfida al rampante Como. Le risposte date da Spence sono state all'altezza di un colpo economicamente rilevante com'è lui: l'assist per Pio Esposito ne è solo la parte più visibile.

Jones in chiaroscuro

In standby rimane Curtis Jones, che ha esibito materiale interessante ma pure qualche errore nei 242 minuti trascorsi sul campo con la casacca nerazzurra indosso. Non ancora il rendimento che ci si aspetta da chi è stato pagato 30 milioni di euro (più eventuali bonus), per quanto comunque la folta composizione del centrocampo di Chivu aiuti a mascherarne l'assenza.