Frosinone e una pausa in zona Europa, ma Calò non arretra: "L'obiettivo resta la salvezza"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Frosinone Giacomo Calò ha parlando del momento magico che sta vivendo la squadra ciociara, sesta in classifica a venti punti: "Il segreto? Siamo una famiglia e abbiamo tanta fame. Vogliamo salvarci e lotteremo per riuscirci. Alvini ha saputo creare un gruppo unito".

Proprio Alvini, ammette il calciatore classe '97, è stato decisivo per la sua carriera: "Mi ha dato le chiavi del centrocampo e tanta fiducia. E' stato decisivo anche per la mia permanenza a Frosinone. Mi voleva già a Cosenza qualche anno fa, ma ero stato appena venduto. Stavo per andare alla Samp, lui mi ha preso da parte e mi ha detto 'rimani qui. Sono rimasto anche per lui e per giocarmi la Serie A".

Una Serie A che prima di questa stagione, Calò non aveva neanche mai sfiorato: "ho sempre giocato con squadre che lottano per salvarsi in B. A Castellammare, a Pordenone, a Cosenza. Ma pure a Frosinone l'obiettivo sembrava quello, poi abbiamo realizzato qualcosa di incredibile. In cosa mi sento cambiato? Intanto nella gestione dell'errore. Un tempo ogni volta che sbagliavo era una tragedia. Adesso mi faccio scivolare le cose addosso. Sono più consapеvole. Azzero e riparto, senza buttarmi giù".