Kessie e Rowe i due colpi in cerca di riscatto in un'Atalanta in mezzo alle difficoltà

Proseguendo nell'analisi dell'impatto portato alle varie squadre di Serie A dai principali acquisti da esse completate nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, non si possono non spendere due parole per i volti-copertina dell'Atalanta, gli uomini che avrebbero dovuto rappresentare due perni della svolta secondo Sarri e che invece oggi hanno la faccia triste di chi vive nelle difficoltà.

Rowe non si schioda da quota zero

Il primo volto è quello di Jonathan Rowe, probabilmente la faccia triste per antonomasia. Colui che a fine stagione sarà a tutti gli effetti l'acquisto più costoso nell'intera storia della società bergamasca e che al momento si affaccia alla sosta di novembre con un tristissimo 'zero' alla voce 'gol segnati'. Qualche prestazione è stata anche discreta, qualche spunto incoraggiante, ma il complesso fino a qui si è rivelato estremamente deludente.

Il 'Generale' pensava a un altro ritorno

Discorso simile, per quanto con sfumature parzialmente differenti e nonostante lui almeno la via del gol l'abbia saputa trovare, anche per Franck Kessié. Per il ritorno in Serie A del 'Generale' c'erano aspettative ben diverse, per quanto si sia trattato comunque di un tesseramento a parametro zero. Forse però è la precisa rappresentazione delle difficoltà collettive di questo nuovo corso con Sarri.