Theo Hernandez e Maldini insieme in un locale. E arriva anche il commento di Leao

Un incontro speciale quello andato in scena quest'oggi tra due volti che hanno lasciato il segno nella storia recente del Milan: Paolo Maldini e Theo Hernandez. I due ex rossoneri si sono ritrovati in un locale e non hanno perso l'occasione per immortalare il momento con uno scatto, successivamente condiviso dal difensore francese sul proprio profilo Instagram con il commento: "Rispetto e ammirazione, sempre".

Arriva anche il commento di Leao

La foto ha subito attirato l'attenzione dei tifosi, raccogliendo numerosi commenti. Tra questi non è passato inosservato quello di Rafael Leao, che ha risposto con un semplice ma significativo "Arrivo", accompagnato da due emoticon rossonere. Un messaggio che non è sfuggito ai sostenitori milanisti.