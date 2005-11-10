Theo Hernandez e Maldini insieme in un locale. E arriva anche il commento di Leao
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 21:38Serie A
autore Niccolò Righi
11.11.2026 21:38Serie A
I due ex difensori rossoneri sono stati immortalati in un locale, con il francese che poi ha pubblicato lo scatto scrivendo: "Rispetto e ammirazione, sempre".
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Un incontro speciale quello andato in scena quest'oggi tra due volti che hanno lasciato il segno nella storia recente del Milan: Paolo Maldini e Theo Hernandez. I due ex rossoneri si sono ritrovati in un locale e non hanno perso l'occasione per immortalare il momento con uno scatto, successivamente condiviso dal difensore francese sul proprio profilo Instagram con il commento: "Rispetto e ammirazione, sempre".
Arriva anche il commento di Leao
La foto ha subito attirato l'attenzione dei tifosi, raccogliendo numerosi commenti. Tra questi non è passato inosservato quello di Rafael Leao, che ha risposto con un semplice ma significativo "Arrivo", accompagnato da due emoticon rossonere. Un messaggio che non è sfuggito ai sostenitori milanisti.
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