Le parole alla vigilia di Mancini e Zidane, che apre ad un futuro alla Juve: le top news delle 22

Tra i giocatori che si stanno mettendo maggiormente in mostra nel Frosinone che è tra le rivelazioni della Serie A, occupa di diritto un posto l'esterno Giorgi Kvernadze (23 anni), autore fino a questo momento di 5 gol e 6 assist nelle 12 presenze che ha messo insieme con i ciociari tra Serie A e Coppa Italia. Inevitabile che su un profilo come quello di Kvernadze, classe 2003 e di talento, si stiano posando attenzioni in vista del prossimo calciomercato, quello di gennaio. Si è parlato del Napoli, per quello che però sembra al momento giusto un lieve interesse, ma soprattutto della Roma, che sulla ricerca dell'esterno d'attacco fonderà la prossima sessione di trasferimenti. La valutazione del Frosinone - che intanto lavora al rinnovo - è elevata, supera i 20-25 milioni di euro, anche se esiste pure lo spauracchio di una certa clausola. Cominciamo con un chiarimento: effettivamente nel contratto di Kvernadze con il Frosinone, in scadenza al 30 giugno 2028, è presente una clausola che permette di risolvere il vincolo con i gialloblù di fronte al pagamento di circa 4 milioni di euro di indennizzo. Una cifra al momento fortemente sproporzionata rispetto al reale valore del georgiano sul mercato, e anche per questo a Frosinone sembrano avere particolare premura di arrivare alla fumata bianca per il rinnovo (offerto 1 milione di euro netto l'anno, rispetto ai 200mila che percepisce ora). C'è però una specifica fondamentale, da fare, ovverosia che i gialloblù hanno ancora qualche mese a loro disposizione per arrivare a dama, considerando che la validità della suddetta clausola inizia solamente a partire da luglio.

Italia e Francia tornano a sfidarsi dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha presentato in conferenza stampa i principali temi della partita: "Cerchiamo sicuramente conferme e miglioramenti. Poi, ovviamente, visto che abbiamo sette punti e due partite da giocare, possiamo qualificarci. Mi sembra che sia una cosa buona e all'inizio anche un po' insperata. Entrambe le cose". E sulle convocazioni: "Tutti volevano i giovani, l'ho letto ovunque e mi sembra anche giusto e logico. Tutti si lamentano che non giocano mai, noi cercheremo di chiamarli e speriamo di azzeccarli. Poi, se ci sono partite o situazioni che ci danno la possibilità di chiamare anche chi merita, perché sta facendo un ottimo campionato, lo faremo e l'abbiamo sempre fatto. Può darsi ci siano momenti in cui ci possa servire qualcuno di esperienza, però sappiamo cosa ci possono dare: alcuni li conosciamo bene, altri meno. Però il focus è sui giovani: per un ragazzo, allenarsi con chi gioca ad alto livello è molto importante". (QUI le sue parole)

La Francia torna a sfidare l'Italia dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il commissario tecnico della nazionale francese, Zinedine Zidane, ha presentato in conferenza stampa i principali temi della partita: "Mbappé? Non ci sarà domani sera con l'Italia. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Spero di averlo domenica". E sulla possibilità di allenare in futuro la Juventus: "Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore". (QUI le sue parole)