Bonucci: "Euro 2020 il punto più alto della mia carriera. Dura passare da giocatore a tecnico"

Presente all'inaugurazione della 96ª Fiera del tartufo d'Alba, Leonardo Bonucci ha colto l'occasione per parlare ai giornalisti presenti del suo periodo da calciatore, indicando il punto più alto della sua carriera:

"Ho vissuto una vita in un gruppo e vincere di squadra ti regala emozioni uniche. Il momento più bello della mia carriera è l'Europeo 2020: non eravamo favoriti, ma abbiamo vinto".

Sulla transizione da calciatore ad altro ruolo

"Non è facile passare dal ruolo di giocatore a quello di tecnico, ma piano piano ci sto riuscendo... E comunque mi diverto ad allenare. L'umiltà è un valore fondamentale. Pochi giorni fa ero al premio Vialli e ricordo la frase che disse a un suo compagno: 'Nella bocca del campione c'è tanta umiltà, nella bocca del mediocre c'è la presunzione"'.