Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Francia, Zidane: "Domani Mbappé non ci sarà. Allenare la Juve? Mi piacerebbe"

Live TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 20:30Serie A
11.11.2026 20:30Serie A
Fonti preferite
Il commissario tecnico della nazionale transalpina analizza in conferenza stampa i temi della gara in programma domani a San Siro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia torna a sfidare l'Italia dopo il pareggio per 1-1 maturato a Saint Denis. Il commissario tecnico della nazionale francese, Zinedine Zidane, presenta in conferenza stampa i principali temi della partita, in programma domani alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

19.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 20.

20.17 - Inizia la conferenza stampa di Zidane.

Come sta Mbappé?
"Non ci sarà domani sera con l'Italia. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Spero di averlo domenica".

Come gestire i giocatori acciaccati?
"È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".

A livello morale come vede Mbappé?
"Lo vedo bene, la buona notizia è che può giocare domenica, e che avrebbe voluto giocare anche domani. Però dobbiamo adottare una politica a zero rischi, la stagione è lunga".

A che soluzioni sta pensando?
"Il mio lavoro è selezionare certi giocatori: a volte alcuni sono infortunati e non possono giocare, per cui facciamo altre scelte. Siamo a novembre, il campionato è iniziato da poco e c'è la Champions, è un mese complicato anche per le gare delle nazionali, ma è un mese così. Siamo dispiaciuti per gli assenti, ma è così: i giocatori devono badare alla loro salute".

Oltre a Mbappé, mancano Dembélé, Thuram, Lepaul. Chi gioca in attacco?
"L'obiettivo è schierare la miglior squadra possibile, nonostante questo ci sono giocatori in grado di ben figurare. Ci sono tante assenze, nonostante questo metteremo in campo una squadra competitiva".

Diouf può giocare esterno a sinistra?
"Sappiamo che è un giocatore che gioca in un'altra posizione qui all'Inter, ma può giocare in vari ruoli. Penso possa farlo anche a sinistra: quando è con noi, è per giocare in quel ruolo, a sinistra".

Sta pensando a Zaire Emery in una posizione diversa rispetto al PSG?
"Quello che voglio è vedere i giocatori da vicino: nei rispettivi club ogni allenatore prende la sua decisione e deve gestire il calendario, ma cerco di schierare i calciatori nella loro posizione naturale. Non abbiamo bisogno di spostarlo in una posizione diversa, da terzino destro: giocherà a centrocampo".

Come ha vissuto questo primo periodo da ct? Qualcosa l'ha stupita?
"La difficoltà è sempre legata a chi non può giocare, perché è una cosa che non piace a qualsiasi allenatore. Però fa parte del calcio, e lo dobbiamo accettare. Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l'Italia, quando vuole fare una bella partita, la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L'Italia lo fa benissimo".

Un giorno le piacerebbe allenare la Juventus?
"Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".

Cosa le ha dato di più il calcio italiano?
"Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".

20.30 - Conclusa la conferenza stampa di Zidane.

Articoli correlati

Immagine news 1
Zidane esce allo scoperto: "Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus"
Immagine news 2
Francia, Zidane cambia I suoi piani: chiamato Mayulu dopo il problema di Mbappé
Immagine news 3
Tra Mbappé e Zidane ci sono problemi? Il nodo è la posizione in attacco di Dembele

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
20:45 Serie A
Candela meglio di Wesley? "In questa Roma sarei titolare. Ringiovanisco ad ogni tocco di Dybala"
Immagine news 2
20:38 Serie A
Zidane esce allo scoperto: "Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus"
Immagine news 3
20:30 Serie A
Napoli, Lang può tornare al Galatasaray: in Turchia lo vedono come sostituto di Sané
Immagine news 4
20:30 Serie ALive TMW
Live TMWFrancia, Zidane: "Domani Mbappé non ci sarà. Allenare la Juve? Mi piacerebbe"
Immagine news 5
20:23 Serie A
Dal Brasile: Roma e Benfica hanno messo nel mirino Arroyo. Ma il Cruzeiro spara altissimo
Immagine news 6
20:15 Serie A
Fiorentina, quanto manca al recupero di Atta? Lui intanto lavora anche nei giorni di pausa
Immagine news 7
20:13 Serie ALive TMW
Live TMWFrancia, Upamecano: "Pio Esposito è molto forte. Mercato? Sto bene al Bayern"
Immagine news 8
20:08 Serie A
Italia, Mancini: "Cisse e Barella conoscono San Siro? Le mie scelte a prescindere dallo stadio"
Immagine editoriale di Marco Conterio
Emergenza Inter, tutti i perché: non c'è un nuovo Pio Esposito ed è costruita per un solo modulo (poco europeo). L'Under 23 ancora non produce e il mercato sta prendendo una direzione diversa
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Akanji punge: "Fenomeno Como? Quale fenomeno? Noi ci abbiamo sempre vinto"
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Spero niente fischi per Donnarumma. Mbappé non rischi..."
Immagine top news n.2 Kvernadze costa solo 4 milioni di euro? La clausola c'è, ma è valida a partire da luglio
Immagine top news n.3 Roma, Endrick è il grande obiettivo di gennaio: il brasiliano apre all'addio al Real Madrid
Immagine top news n.4 L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato
Immagine top news n.5 Lazio, dopo Floriani Mussolini pronti altri due rinnovi. Ma per Cataldi si va verso l'addio
Immagine top news n.6 Inter, sospiro di sollievo per Thuram: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare
Immagine top news n.7 Un recupero importante per Spalletti: oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Conceicao
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.3 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Juve, Carnevali a gennaio deve prenderne uno per reparto"
Immagine news Serie A n.2 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Serie A
Immagine box news Serie A Candela meglio di Wesley? "In questa Roma sarei titolare. Ringiovanisco ad ogni tocco di Dybala"
Immagine box news Serie A Zidane esce allo scoperto: "Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus"
Immagine box news Serie A Napoli, Lang può tornare al Galatasaray: in Turchia lo vedono come sostituto di Sané
Immagine box news Serie A Francia, Zidane: "Domani Mbappé non ci sarà. Allenare la Juve? Mi piacerebbe"
Immagine box news Serie A Dal Brasile: Roma e Benfica hanno messo nel mirino Arroyo. Ma il Cruzeiro spara altissimo
Immagine box news Serie A Fiorentina, quanto manca al recupero di Atta? Lui intanto lavora anche nei giorni di pausa
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, il primo gol di Stuckler arriva da ex: "Emozionante, ma era giusto non esultare"
Immagine box news Serie B Crisi Vicenza, ma Gallo è per ora confermato. Domani parlerà Zamuner in conferenza
Immagine box news Serie B Test di prestigio per la Virtus Entella: sabato mattina a Leivi sfiderà il Genoa. Ma a porte chiuse
Immagine box news Serie B Cremonese, Stuckler: "La Serie B è un altro livello, ma mi sono ambientato subito"
Immagine box news Serie B Sudtirol, buone notizie per Possanzini: Pyyhtia ha recuperato dall'infortunio
Immagine box news Serie B Catanzaro, influenza per Iemmello e Pafundi: da valutare il recupero
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
Immagine box news Serie C Catania, risoluzione consensuale del contratto con Christian Torre
Immagine box news Serie C Nasce la docuserie sull'Ostiamare. Daniele De Rossi: "Le maglie le ho disegnate io"
Immagine box news Serie C Non solo Dossena: il Forlì ha preso info anche su Cassani. Più sullo sfondo, c'è Bernacci
Immagine box news Serie C Atalanta U23, tegola Zanaboni: l'operazione per la lesione del crociato sembra inevitabile
Immagine box news Serie C Il ritorno in campo di Ronaldinho sarà visibile anche all'estero. Grazia alla piattaforma Kick
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Immagine box news Calcio femminile Bertolini: "Italia favorita nel play off per il Mondiale. Dragoni? Il più grande talento azzurro"
Immagine box news Calcio femminile Roma-Servette, le formazioni ufficiali: Pilgrim preferita a Piemonte. C'è Marinelli dal 1°
Immagine box news Calcio femminile Inter-Manchester City, le formazioni ufficiali: Polli guida l'attacco. Bugeja e Glionna esterne
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 novembre 2006, la Roma espugna San Siro e vince la millesima partita della sua storia
Immagine box news Fantacalcio Chi prendere e chi evitare al Fantacalcio del Sassuolo di D'Aversa
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi