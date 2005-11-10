Napoli, Lang può tornare al Galatasaray: in Turchia lo vedono come sostituto di Sané

Il mercato di gennaio potrebbe riportare Noa Lang in Turchia. L'esterno olandese, arrivato al Napoli e finito recentemente al centro delle polemiche dopo il gesto rivolto alla Curva durante la sfida contro la Lazio e i successivi fischi del Maradona, potrebbe lasciare nuovamente gli azzurri dopo pochi mesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray starebbe infatti valutando un ritorno del giocatore a Istanbul.

Il Galatasaray pensa a Lang per sostituire Sané

L'interesse del club turco sarebbe legato soprattutto alla situazione di Leroy Sané. L'ex Bayern Monaco non avrebbe convinto pienamente la dirigenza in questa prima parte di stagione e potrebbe lasciare Istanbul già nella sessione invernale. Per raccoglierne l'eredità, il Galatasaray avrebbe individuato proprio in Lang il profilo ideale.

L'olandese conosce già l'ambiente giallorosso, avendo vestito la maglia del Galatasaray da gennaio a giugno 2026. Un elemento che potrebbe agevolare un eventuale ritorno. Anche il Napoli, secondo le indiscrezioni, non considererebbe il giocatore incedibile e sarebbe disposto a valutare una sua partenza. Al momento non risultano offerte ufficiali, ma la pista turca potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

Titolo principale