Maximo Perrone, centrocampista argentino del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro la Juventus: "Per noi giocare ogni tre giorni è una situazione nuova, la nostra idea è affrontare ogni partita come se fosse la più importante perché é quello che ci può far stare più in alto".

Come si affronta una partita così?

"Loro sono la Juventus, una delle squadre più grandi d'Italia. La rispettiamo, ma proveremo a vincere".

Se vincete potete staccarla...

"Il campionato è troppo lungo, non siano neanche a metà. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, vincere sempre è quello che vogliamo. Niente di più".