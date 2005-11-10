Como, Perrone: "Rispettiamo la Juventus, ma giocheremo per vincere"
autore
Marco Pieracci
Marco Pieracci
Oggi alle 20:12Serie A
autore Marco Pieracci
29.11.2026 20:12Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Maximo Perrone, centrocampista argentino del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro la Juventus: "Per noi giocare ogni tre giorni è una situazione nuova, la nostra idea è affrontare ogni partita come se fosse la più importante perché é quello che ci può far stare più in alto".
Come si affronta una partita così?
"Loro sono la Juventus, una delle squadre più grandi d'Italia. La rispettiamo, ma proveremo a vincere".
Se vincete potete staccarla...
"Il campionato è troppo lungo, non siano neanche a metà. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, vincere sempre è quello che vogliamo. Niente di più".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:30 Serie A
Monza, Juric: "La Roma va veramente forte. Io sono strasoddisfatto dei miei giocatori"
20:23 Serie A
Roma, Castro: "Quest'anno è stata dura segnare poco. Per un attaccante i gol sono importanti"
20:19 Serie A
Roma, Ndicka: "Soule ha tutto. Porta inviolata? Cerchiamo di essere tosti, siamo stati bravi"
20:08 Serie A
Roma-Monza 4-0, le pagelle: Soule il migliore tra i migliori. Malen praticamente perfetto
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni