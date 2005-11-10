Evan Ndicka, difensore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza per 4-0. Queste le sue parole.

Che cosa ha di così speciale Mattias Soule?

“Tutto, la velocità. Stasera è stato top, top, top. È un ragazzo fantastico, lavora sempre tanto in allenamento. Quello che fa in partita lo fa anche in allenamento e questo è il risultato”.

Quanto è importante non aver subito gol oggi? La difesa della Roma è riuscita ancora una volta a mantenere la porta inviolata.

“Siamo stati veramente bravissimi, non soltanto noi difensori, ma tutti. È un segnale positivo mantenere la porta inviolata e dobbiamo continuare così. Dobbiamo affrontare ogni squadra al cento per cento per continuare a stare lassù”.

Questa Roma segna tantissimo, ha realizzato quaranta gol, più di tre a partita. Però avete anche la seconda miglior difesa del campionato, con appena undici reti subite. Qual è il segreto di questa solidità difensiva?

“Cerchiamo di essere tosti, di anticipare gli avversari, di fare tutto il possibile. Abbiamo anche grandi portieri che ci aiutano. Ma lavoriamo tutti insieme, come ho detto, non siamo soltanto noi difensori. Anche i centrocampisti e gli attaccanti fanno un pressing forte e questo ci aiuta tantissimo”.