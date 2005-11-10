Cagliari-Juventus, mister Spalletti: "Meritavamo di più. Abbiamo fatto noi la partita"

Il motto d'orgoglio della Juventus a fine gara non è bastato per vincere la sesta giornata di campionato. Alla Unipol Domus la Vecchia Signora si deve accontentare di un 1-1 contro il Cagliari. A Maldini ha risposto la rete di Kolo Muani. Al termine del match, il commento di mister Luciano Spalletti.

Ore 22:55 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:15 Inizia la conferenza stampa.

Pensa di dover cambiare qualcosa nella formazione e nel modo di giocare?

"Ho già provato a fare qualcosa di differente, portando McKennie a sinistra e Nico Gonzalez a fare la seconda punta. Abbiamo giocato una grande partita, ma dobbiamo metterci qualcosa in più e riconoscere i momenti decisivi. Il secondo tempo l'abbiamo giocato ruolo per ruolo, ma abbiamo mantenuto lo stesso atteggiamento del primo tempo. Meritavamo di più, abbiamo avuto dall'inizio noi il pallino del gioco. Poi chiaro che qualcosa che si vede su analisi e sviluppo è mancato. Con il mio comportamento divento ossessivo e pretendo di più".

Pensa di non essere ancora riuscito a trovare la giusta chiave per sbloccare questa Juventus?

"Può darsi. Ho tolto Nico Gonzalez che è il più forte di tutti di testa e si esalta nel duello. In alcuni momenti non siamo solidi perché non facciamo lo sforzettino in più. Inutile puntare l'uomo se permetto agli avversari di far una ripartenza o entriamo molli. Ma queste cose non le sapete valutare. Nel finale siamo stati colti di sorpresa nell'ultima palla in area: non possiamo essere colti di sorpresa. Noi siamo custodi di quelli che hanno indossato prima questa maglia e noi non siamo stati all'altezza di vestirla. Partite come quelle di stasera vanno vinte. Punto e basta".

Cosa vi siete detti con Pisacane nel finale?

"Gli ho detto che sono stati bravi e che lui è bravo anche a fargli perdere tempo. E lui si è scaldato. Siccome sono memore della partita dell'anno scorso e hanno perso tempo anche oggi, gli ho detto così e basta".

Ore 23:28 Termina la conferenza stampa.