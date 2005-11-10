Si è sbloccato Kolo Muani, la Juventus riprende il Cagliari: 1-1 a dieci dal novantesimo
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:27Serie A
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11.10.2026 22:27Serie A
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Si è sbloccato Randal Kolo Muani! La Juventus pareggia, 1-1 a Cagliari all'81' con il gol dell’attaccante francese. Zuccata vincente di Kolo Muani, che sfrutta al meglio un preciso cross di Alajbegovic dalla sinistra, lasciando di stucco Caprile. Primo gol in stagione per la punta, sempre difesa da Spalletti.
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