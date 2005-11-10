Spalletti resta sul carro di Kolo Muani: "Lo apprezziamo molto e lo vogliamo lasciare libero"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari, ha risposto anche a una domanda su Randal Kolo Muani, nel mirino delle critiche per il suo avvio di stagione non troppo positivo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve sul francese.

Il pensiero di Spalletti su Kolo Muani

"Noi vogliamo lasciare libero Kolo Muani, anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti diversi da quello che è il ruolo della prima punta. Lui ha questa qualità di facilità di corsa e di sapersi comportare un po' sull'esterno e un po' da prima punta. Lui è bravo di testa, in acrobazia ed è un calciatore che apprezziamo molto. Noi vogliamo supportarlo e cerchiamo di dargli qualcosa di nuovo. Lui è stato troppo nel ruolo di prima punta, anzi deve muoversi di più".

Il rendimento stagionale dell'ex PSG

Il francese è stato autore fin qui di 1 gol e 2 assist in 6 partite giocate con la Juventus. I minuti in campo sono stati in tutto 468.