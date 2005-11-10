Al termine del match perso 3-0 in casa del Frosinone, il tecnico del Parma Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa e, tra i temi analizzati, c'è stato anche il mancato impiego di Simone Lontani: "Se il Parma ha giocatori da Nazionale? Si certo ce ne sono tanti. Oggi Lontani non ha giocato perché poi la gara è andata in un certo modo ma sono consapevole di cosa ho per le mani".

E' un passo indietro?

"Dopo un discreto primo tempo in cui siamo rimasti in gara e lavorare sulle seconde palle, abbiamo lavorato bene sulle transizioni. Nella ripresa troppo poco per il nostro obiettivo. Soprattutto dopo il primo gol c'è stata la sensazione come contro la Roma di aver abbandonato la partita. Mi prendo le responsabilità come è giusto che sia ma nello stesso tempo dobbiamo voltar pagina, ci deve essere anche dal punto di vista psicologico una crescita quando possiamo fare un passettino in avanti e non due indietro".

Si aspettava questo blackout?

"Conta anche l'aspetto psicologico perché crei qualcosa non segni ma poi subisci gol. Ci portiamo questo in campo ma non dovrebbe succedere. Il nostro obiettivo è troppo grande e importante per sfilacciarci alla prima difficoltà. Oggi nel primo tempo abbiamo commesso di nuovo gli stessi errori di settimana scorsa".

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