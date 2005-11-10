GIMENEZ BENE AL PORTO: DIFFICILE CHE TORNI AL MILAN (CHE STA PENSANDO DI CEDERE JASHARI IN PRESTITO). NAPOLI, DIALOGHI IN CORSO CON MCTOMINAY PER IL RINNOVO. INTER, NIENTE VARELA A GENNAIO. JUVENTUS, OCCASIONE SORLOTH. LA FIORENTINA HA LA QUESTIONE DEI RISCATTI. ROMA, ATTESO FRIEDKIN PER PROGRAMMARE IL MERCATO

Nelle ultime settimane Santiago Gimenez si sta prendendo il Porto. Gol in Allianz Cup, contro il Viseu, per l'uno a zero che ha portato alla qualificazione alla semifinale. Come per tutti i prestiti, difficilmente rientrerà a casa base se dovesse continuare a prendersi uno spazio maggiore. Contro il Feyenoord ha giocato sessantuno minuti, per la prima volta in Champions League. È un segnale, perché ha alzato il minutaggio soprattutto nelle coppe, mentre in Liga deve ancora fare l'esordio dal primo minuto. Una volta trovato il ritmo, quello che non ha avuto al Milan per vari motivi - fisici in particolare - potrà essere importante anche in campionato.

Il futuro di Ardon Jashari potrebbe essere lontano dal Milan già nella prossima sessione invernale di calciomercato. A rilanciare l'indiscrezione è Sacha Tavolieri, giornalista belga, che attraverso Sky Sport CH ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista svizzero classe 2002. Arrivato in rossonero due estati fa per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, il giocatore potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza dopo un percorso al Milan che non ha ancora portato ai risultati sperati. A rendere concreta questa possibilità sarebbe soprattutto l'interesse del PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da Tavolieri, il PSV starebbe valutando la possibilità di presentare al Milan un'offerta in prestito con diritto di riscatto. Il club olandese considera il classe 2002 una priorità per rinforzare la propria mediana e avrebbe già avviato i primi contatti con i suoi rappresentanti, informandosi sulle condizioni contrattuali. Una pista che potrebbe trovare apertura anche da parte dello stesso Jashari, autore di un gol nello scorso fine settimana contro il Frosinone.

Scott McTominay è il perno su cui ruotano presente e futuro del Napoli, chiamato a difendere la corsa Champions sul campo e a impostare nei primi mesi del 2027 il rinnovo contrattuale per non arrivare all'estate con un solo anno di margine. Il centrocampista scozzese ha già vinto il suo primo campionato da professionista in azzurro ed è amatissimo dalla piazza come da Aurelio De Laurentiis, che ne apprezza professionalità, carisma e impatto agonistico, confermato anche dal gol decisivo contro il Torino per rilanciare i partenopei in campionato la scorsa giornata. I presupposti per proseguire insieme restano solidi, come testimonia il confronto cordiale a Manchester tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l'agente del giocatore. Il nodo principale è però economico: l'entourage è partito da una richiesta di 7 milioni di euro più bonus, ritenuta eccessiva da De Laurentiis per via di una politica orientata al contenimento del monte ingaggi. Il club può spingersi fino a 5 milioni - soglia destinata a diventare la più alta dello spogliatoio dopo l'uscita di Kevin De Bruyne - o al massimo 5,5 più bonus, senza superare quota 6.

A oggi, le indiscrezioni che accostano Varela all’Inter restano esclusivamente tali, con la possibilità di un suo arrivo già nel mercato di gennaio da escludere categoricamente. Il giovane e promettente attaccante del Monza e della nazionale portoghese piace molto alla dirigenza nerazzurra, così come a diversi top club in Italia e all'estero, ma l'attuale reparto offensivo nerazzurro è già di altissimo livello e trovare spazio per lui appare oggi un'impresa. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra troppo elevata per un calciatore che rischierebbe di finire in panchina come quarta o quinta scelta.

Al di là del primo gol di Jeff Ekhator con la maglia bianconera, la Juventus non può caricare sulle spalle di un ventenne l'intero peso dell'attacco. Per questo a gennaio ci si aspetta che Luciano Spalletti possa scartare un regalo desideratissimo: un centravanti fisico e che senta la porta senza nemmeno il bisogno di guardarla. Un'estremizzazione del concetto per rendere l'idea, dopo le rivisitazioni tattiche di Kolo Muani e Woltemade là davanti. Per questo la dirigenza bianconera resta interessata ad Alexander Sorloth. È la punta classica che Spalletti invoca, a maggior ragione dopo aver perso Dusan Vlahovic. Sorloth è un attaccante che sa lavorare spalle alla porta per i compagni e fare a sportellate, bravo di testa ma abile con entrambi i piedi. Un killer d'area di rigore che finora in stagione ha avuto pochissimo spazio nell'undici di Diego Simeone all'Atletico Madrid (241 minuti tra LaLiga e Champions League), con una rete e un assist. Il centro realizzato contro il Viking in Champions League l'esemplificazione di peso specifico sotto porta, la cattiveria agonistica e il senso del gol. Per finire: l'ingaggio sarebbe anche alla portata per la Juventus (3,5 milioni di euro netti). A gennaio potrebbe esserci il blitz decisivo, magari con l'utilizzo della carta Nico Gonzalez per un eventuale scambio. Il prezzo del cartellino va concordato, d'altronde il bomber norvegese ha 30 anni.

Una Fiorentina in stato confusionale sta cominciando a valutare le posizioni dei giocatori in prestito. Non è ancora tempo di scelte definitive. Il direttore sportivo Fabio Paratici vuole aspettare le prossime quattro partite di campionato per avere un quadro più chiaro della situazione. Sono diversi i calciatori sotto osservazione. Jimenez e Nije hanno passato l'esame. Sono due giovani di grande talento che non hanno tradito le aspettative. Per Jimenez il club viola dovrà versare al Bornemouth venti milioni se vorrà lasciare agli inglesi il 30% sulla futura rivendita o 26 milioni se vorrà riscattarlo totalmente. Via libera anche per Nije. Altro talento formidabile. La Fiorentina verserà poco più di 16 milioni al Torino. Per quanto riguarda Pedro Goncalves di sicuro non scatterà l'obbligo di riscatto. Ma la società viola ha comunque dei dubbi sul fatto di esercitare o meno il riscatto per il portoghese. La cifra è troppo altra e Pedro Goncalves non è riuscito per il momento a garantirsi un ruolo fondamentale nella squadra viola. L'ultimo capitolo riscatti coinvolge il difensore rumeno. Il pupillo di Paratici. Dragusin è una delle grandi delusioni di questo inizio di campionato della Fiorentina. Di sicuro oggi non vale i quasi venti milioni che la società viola dovrebbe versare al Tottenham per riscattarlo. Ma il diritto di riscatto diventerà presto un'obbligo visto che nonostante i suoi continui errori il rumeno è un intoccabile. Presto la Fiorentina non sarà più libera di decidere. Paratici farebbe bene a valutare con attenzione se investire così tanti soldi su un giocatore che oggi meriterebbe la panchina.

La Fiorentina potrebbe cambiare interprete tra i pali al termine della stagione. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2028, l'avventura di David De Gea in maglia viola sembra essere arrivata alle battute conclusive. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili individuati dal direttore sportivo Fabio Paratici per raccogliere l'eredità dello spagnolo figura Santiago Beltran, portiere del River Plate che la dirigenza toscana monitora ormai da diverso tempo. L'estremo difensore argentino è legato ai Millonarios da un contratto in scadenza nel dicembre del 2027. Il club sudamericano vorrebbe prolungare l'accordo per monetizzare il più possibile dalla sua futura cessione. Non è da escludere, tuttavia, che l'operazione possa essere definita già a gennaio, lasciando Beltran in prestito al River Plate per altri sei mesi, così da agevolare il passaggio di consegne con il suo potenziale erede, Yassine Bounou. L'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice per la Fiorentina, sia per le richieste economiche della società argentina, che valuta il proprio portiere tra i 15 e i 20 milioni di euro, sia per la concorrenza internazionale. Sulle tracce di Beltran c'è infatti anche l'Aston Villa. Paratici continua a monitorare la situazione, in attesa di capire quali margini di manovra potranno aprirsi nelle prossime settimane.

La Roma vuole accelerare i tempi per la programmazione del mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin, inizialmente previsto in questi giorni, è slittato alla prossima settimana per la concomitanza con il Giorno del Ringraziamento. Il vicepresidente giallorosso si confronterà di persona con la dirigenza per delineare le strategie della sessione invernale, particolarmente importante per alimentare le ambizioni Scudetto della squadra di Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ha individuato due priorità. La prima riguarda un esterno offensivo rapido, abile nell'uno contro uno e nelle ripartenze: tra i profili visionati figurano Jamie Gittens e Callum Hudson-Odoi. L'altra esigenza è rappresentata dall'acquisto di un terzino sinistro di piede mancino, che permetterebbe a Wesley di tornare sulla corsia destra. Potrebbe tornare d'attualità il nome di Jayden Oosterwolde, il cui trasferimento dal Fenerbahce era saltato ad agosto per alcuni problemi muscolari emersi durante le visite mediche. L'altro argomento da affrontare con la proprietà riguarda il mercato in uscita. Nonostante le esigenze legate al settlement agreement, la volontà dell'allenatore e del direttore sportivo è quella di non privarsi di alcun elemento della rosa.

In esclusiva per TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato del mercato di gennaio: "Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano Esposito in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta. Noi adesso però dobbiamo pensare solo al nostro momento e a risollevarci in classifica. In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno".

THIAGO SILVA RINNOVA A 42 ANNI CON IL FLUMINENSE. ANCHE ETHAN MBAPPE' PROLUNGA: AL LILLE FINO AL 2029. JOAO FELIX RIAPRE LE PORTE ALL'EUROPA

Non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Thiago Silva. All'età di 42 anni, il difensore brasiliano ha deciso di proseguire la propria carriera agonistica, rinnovando il contratto con il Fluminense fino al termine della stagione 2027. La società di Rio de Janeiro ha ufficializzato il prolungamento dell'accordo con il proprio capitano, destinato dunque a disputare un'altra stagione ai massimi livelli del calcio brasiliano.

Tempo di rinnovi in casa Lille. Annunciato il nuovo accordo con Ethan Mbappe, che ha firmato col suo club fino al 2029. L'esterno offensivo, 19 anni, era in scadenza di contratto. In questo inizio stagione, Mbappé ha raccolto 12 presenze fra Ligue 1 e Champions League, segnando due reti.

Joao Felix chiama nuovamente l'Italia. L'ex attaccante del Milan, sei mesi nel 2025, ha concesso una lunga intervista a Record. Attualmente all'Al-Nassr e legato ai sauditi fino al 2027, Felix vuole tornare nel calcio che conta: "Sogno ancora di tornare in Europa, non so se quest'anno o il prossimo o fra due" ha dichiarato, aggiungendo: "Ora sono concentrato su questa stagione all'Al-Nassr e poi da aprile-maggio vedremo (...) dipende se trovo un buon progetto con buone idee di gioco e un buon allenatore che mi colloca nella posizione giusta. Mi mancano solo Francia e Germania. Vorrei tornare in una grande d'Europa, che sia Spagna, Italia, Inghilterra, Francia o Germania. Ho giocato nelle grandi squadre e vorrei restare a quei livelli. Vediamo se qualcuno sarà interessato e poi prendere la decisione migliore".