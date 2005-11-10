Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta per 4-0 contro l'Inter: "La partita avrebbe preso un altro risultato se Osmajic avesse segnato ma la direzione sarebbe stata la stessa, contro una squadra che stava facendo molto bene. Loro sono partiti fortissimo e ci hanno messo in difficoltà. Poi avevamo messo la testa fuori ma bisogna fare i complimenti a Provedel, perché non sono stati due gol sbagliati ma due grandi parate di un grande portiere".

Rigiocare qui martedì può essere pericoloso?

"Stesso stadio, stesse maglie: non vorrei che tornassimo qui intimoriti o traumatizzati. La differenza c'è, ma con qualche piccolo episodio potevamo stare più in partita e col risultato in dubbio anche se loro hanno vinto meritatamente. Però potevamo difendere meglio. Il rigore che ha deciso la partita mi è sembrata poca roba, soprattutto in virtù del nuovo corso arbitrale. Siamo stati decenti, ma bisogna far sì che gli episodi girino a favore nostro".

Come si gestisce una sconfitta così pesante?

"La piccola fortuna è che viene in un momento nel quale stiamo andando bene, rispostare l'attenzione su quello che di buono stiamo facendo è mio compito. Non vorrei sbagliarmi ma credo sia la prima imbarcata che prendo in carriera. Bisogna ripartire con lo stesso spirito, anche oggi non ho visto una squadra passiva o timorosa".