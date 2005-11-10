Ai microfoni di DAZN il centrocampista del Parma Hans Nicolussi Caviglia ha spiegato così la sconfitta sul campo del Frosinone: "Dobbiamo guardarci dentro: siamo stati in partita nel primo tempo, poi dopo il primo gol siamo crollati e non è la prima volta che capita. Questo errore è reiterato e non va bene. Dobbiamo lavorarci di più e non può succedere".

Si tratta di fragilità mentale?

"La parte mentale è mancata: dopo che subisci un gol la partita non è finita, si può ribaltare. Questo non deve più succedere".

Come ci si lavora? Cosa dici ai compagni più giovani?

"Le difficoltà sappiamo che ci sono: non bisogna abbassare la testa quando si sbaglia. Gli errori li facciamo tutti prima o poi, può capitare. La differenza la fa la reazione: bisogna subito pensare a quello che succede nel presente. Le partite si possono riprendere".

Oggi hai giocato la prima da titolare dopo tanto tempo. Come ti sei sentito?

"Ho tanta voglia, sono stato fuori, mi sono operato ma ora sto bene. Sto riprendendo i minuti e la condizione. Non vedo l'ora di poter dare il mio contributo al massimo, perché so che possiamo farcela".