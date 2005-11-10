Gioisce il Frosinone per la tripletta di Tomas Bobcek, gioiscono anche gli appassionati di fantacalcio che hanno puntato sull'attaccante slovacco questa estate e per questa gara in particolare. Al termine del match vinto 3-0 dai giallazzurri il portiere Lorenzo Palmisani ha parlato anche di questo simpatico tema ai microfoni di Dazn.

La battuta di Palmisani sul fantacalcio per Bobcek

Queste le parole di Palmisani ai microfoni di Dazn, su Bobcek: "Se qualcuno ha Bobcek al fantacalcio, magari nella mia famiglia? Nella mia famiglia no, però molti della squadra penso lo hanno preso e hanno fatto bene! Quanti bonus hanno preso!”.

Dopo la sfida al Parma, ha anche confessato: "Se ci aspettavamo una tripletta da Bobcek? Aspettarcelo così no, ma si è sempre allenato forte e si è fatto trovare pronto. Il mister gli ha dato un’opportunità e l’ha sfruttata”.

Poi, sulla prossima sfida all'Inter: "E’ un avversario tosto, ma ci facciamo trovare pronti come sempre”.